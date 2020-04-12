Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT подписание странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
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В Госдуме РФ оценили эффект от сделки ОПЕК+

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В Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

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В Госдуме оценили новую сделку ОПЕК+

РИА Новости16:22

В Госдуме поддержали новую сделку ОПЕК+

News.ru16:40
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Гутенев Владимир Владимирович
Российский общественный деятель
Российский политический и общественный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва, председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Член фракции «Единая Россия».
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