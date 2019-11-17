Экономика

News.ruNews.ruВ Госдуме оценили законопроект о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальном уровне заработной платы работников бюджетной сферы внёс в Госдуму парламент Республики Северная Осетия — Алания. Документ предполагает установление зарплаты на уровне не ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе.
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Ярослав Нилов
Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.
— Ярослав Нилов, российский политикРИА Новости 16 ноября в 04:55
с чего всё началось
Внесенным в пятницу законопроектом
 планируется установить "дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", гласит пояснительная записка, размещенная в думской электронной базе данных.
ТАСС16 ноября в 02:34

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Ярослав Нилов оценил законопроект о минимальной зарплате для бюджетников в регионах

Парламентская газета17 ноября в 10:32

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

РИА Новости16 ноября в 04:55

В Думе объяснили, что законопроект о повышении зарплат бюджетников не подкреплен расчетами

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