Политика
RT на русскомВ Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
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Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Политика
Журналиста НТВ не пустили на Украину
Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
Спорт
Дмитрий Тарасов выступил в Госдуме
Общество
В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»
Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Кино
Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Гаджеты
Apple начала продажи Mac Pro за 3,3 миллиона рублей
Американская корпорация Apple объявила о старте продаж самого мощного и дорого компьютера для профессионалов Mac Pro.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Политика
Меркель объяснила продление антироссийских санкций
Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе с бывшим мужем отпраздновали день рождения общего сына
На днях Александру, сыну Кирилла Плетнева и Нино Нинидзе, исполнилось 4 года.
Общество
Из Рязани выдворили американских преподавателей
Из Рязани выдворили американских преподавателей.
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Политика
США сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
Политика
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Авто
Найден способ снижения стоимости автомобилей на 10%
Сегодня, 12 декабря 2019 года, стало известно, что если задачи по локализации автокомпонентов будут включены в национальные проекты РФ, то это снизит стоимость автомобилей на 10%.
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Космос
Открыта первая планета-гигант возле белого карлика
Астрономы, работающие в Европейской южной обсерватории (ESO), обнаружили первый ледяной гигант на орбите вокруг белого карлика.
Космос
Российским космонавтам установили максимальный вес для полетов на Луну
Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
Общество
Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов
Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Авто
В России вводят новый документ на автомобиль
В следующем году в России вступит в действие новый государственный стандарт, согласно которому с 31 марта 2020 года ко всем грузовым и легковым автомобилям массой до трех с половиной тонн должна будет прилагаться этикетка, информирующая о его энергоэффективности.
Политика
Суд отложил до марта дела о доступе к финансовым отчетам Трампа
Верховный суд США отложил до марта 2020 года рассмотрение трех дел о доступе к налоговой и финансовой отчетности президента Дональда Трампа, передает Reuters.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Футбол
Педро Роша может перейти во «Фламенго»
Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.
Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.