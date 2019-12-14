Политика
RT на русскомВ Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
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с чего всё началось
Украина надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против "Северного потока — 2" остановят реализацию данного проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.РИА Новости15:00
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Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске
Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.
Происшествия
Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца
Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова
13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
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Армия и оружие
Турция и Россия готовятся заключить соглашение о новых поставках С-400
Культура
Круглые очки Джона Леннона ушли с молотка почти за 200 тысяч долларов
Легендарные круглые очки Джона Леннона были проданы на аукционе за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (чуть более 183 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
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Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Политика
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Президент России Владимир Путин оставил автограф на одном из новых серийных грузовиков КамАЗ во время посещения Камского автогиганта в Набережных Челнах.
Общество
Дима Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре
Ранее Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал".
Общество
Путин заявил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что над снижением ставки по ипотечным кредитам нужно работать, но опасно это делать искусственно.
Происшествия
В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты
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Гаджеты
Huawei предложил скидки на свои смартфоны на распродаже и подарки к Новому году
Huawei решила сделать подарок своим покупателям к Новому году.
Общество
Около 1,5 млн россиян остаются невыездными из-за алиментов
В России из-за невыплаченных алиментов невыездными числятся около 1,5 миллиона человек, сообщает газета "Известия".
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Экономика
Резиденцию Саакашвили в Грузии продали за $2,7 млн
Космос
Астронавт Хосиде может отправиться на МКС на американском корабле
Японский астронавт Акихико Хосиде, который должен был полететь на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле "Союз МС-16" в апреле 2020 года, но был заменен астронавтом НАСА, может отправиться на орбиту на американском корабле, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Политика
В Великобритании на выборах победила партия Джонсона
Небезупречная репутация Джонсона Джонсон систематически лгал населению, когда говорил, что Британия выйдет из ЕС 31 октября.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Кино
«Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера
Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.
Политика
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Космос
Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну
Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Общество
«Красный» код погодной опасности объявлен в турецкой Анталье
Главное управление метеорологии Антальи объявило "красный", наивысший уровень погодной опасности, это значит, что погодные катаклизмы могут нанести значительный ущерб инфраструктуре.
Энергетика
В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года
Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Биатлон
Биатлонист Логинов завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.