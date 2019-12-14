Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев надеется на остановку «Северного потока — 2» на фоне санкций США

Украина надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против "Северного потока — 2" остановят реализацию данного проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русскомвчера в 16:17

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Украина надеется на остановку «Северного потока-2» с помощью санкций США

Коммерсантъвчера в 18:08

В Госдуме оценили надежды Киева на срыв «Северного потока — 2»

Известиявчера в 20:00

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

РЕН ТВвчера в 19:38

На Украине заявили об интересе Европы в остановке «Северного потока-2»

РБКвчера в 19:03

В России оценили заявление Киева о «Северном потоке-2»

Lenta.ruвчера в 18:50

В Госдуме оценили заявление Украины о «Северном потоке — 2»

РИА Новостивчера в 17:12

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

RT на русскомвчера в 16:17
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Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 11:07
Политика

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости вчера в 23:57
Фигурное катание

Плющенко считает, что Загитова выбирает тренеров

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала паузу в карьере, поскольку ей необходимо больше внимания и она определяется с тренерами.
ТК Звезда 00:54
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек

Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
RT на русском 00:09
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
BFM.ru 01:16
Музыка

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 20:52
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

REGNUM вчера в 19:17
Армия и оружие

Управляемая авиационная ракета «Монолит» готова к госиспытаниям

ТК Звезда 01:46
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Происшествия

Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Происшествия

Два человека погибли в Москве в результате падения машины в Яузу

ТАСС 00:56
Общество

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости вчера в 16:58
Наука

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

РБК вчера в 23:55
Общество

Около четверти российских школ запретили мобильные телефоны в классах

Более 10 тыс. школ в России уже запретили использование мобильных телефонов во время занятий.
ТАСС вчера в 23:53
Экономика

Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
РБК вчера в 21:05
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском вчера в 21:03
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

Военное обозрение 01:30
Происшествия

Ликвидирован пожар в ангаре в Петербурге

Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
RT на русском вчера в 23:56
Шоу-бизнес

Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака

Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
Народные новости вчера в 23:47
Общество

Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя

Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:41
Политика

Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун

RT на русском 01:13
Армия и оружие

Подразделения радиотехнических войск провели учения в зоне ПВО Москвы

Подразделения радиотехнических войск в ходе учений в Московской зоне ответственности сил противовоздушной обороны (ПВО) поразили свыше 50 воздушных целей при «массированном ударе» условного противника.
RT на русском 00:44
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:58
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Хоккей

Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в НХЛ

Ранее хет-трик Артемия Панарина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ.
RT на русском 00:45
Общество

Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей

В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Аргументы и Факты 12 декабря в 05:39
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