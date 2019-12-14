Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Ранее Кулеба заявил, что Киев надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций США.
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В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русскомвчера в 16:17

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На Украине заявили об интересе Европы в остановке «Северного потока-2»

РБКвчера в 19:03

В Госдуме оценили надежды Киева на срыв «Северного потока — 2»

Известиявчера в 20:00

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

РЕН ТВвчера в 19:38

Украина надеется на остановку «Северного потока-2» с помощью санкций США

Коммерсантъвчера в 18:08

В России оценили заявление Киева о «Северном потоке-2»

Lenta.ruвчера в 18:50

В Госдуме оценили заявление Украины о «Северном потоке — 2»

РИА Новостивчера в 17:12

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

RT на русскомвчера в 16:17
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Происшествия

Два человека погибли в Москве при падении машины в реку

РБК 00:18
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
РИА Новости 12 декабря в 08:26
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Происшествия

Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

ТАСС вчера в 16:51
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Известия вчера в 12:52
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ 12 декабря в 05:43
Политика

Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
News.ru вчера в 07:21
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК вчера в 07:00
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
РИА Новости 11 декабря в 05:42
Политика

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Иркутск

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Иркутск 13 декабря.
ИА Альтаир вчера в 00:25
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
РИА Новости вчера в 11:01
Экономика

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей

В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
RuNews24.ru 12 декабря в 07:18
Общество

Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

REGNUM вчера в 10:44
Наука

Выявлены вызывающие бессонницу продукты

Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.
Lenta.ru вчера в 22:45
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»

Lenta.ru 00:06
Космос

На МКС доставили ящик вина

Экономика сегодня 12 декабря в 04:02
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:58
Хоккей

Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:00
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
Авто

Представлен новый Mercedes-Benz GLA

Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
CarsGuru.net 12 декабря в 06:31
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ 12 декабря в 18:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Woman.ru вчера в 05:15
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:38
Шоу-бизнес

Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Вечерний курьер вчера в 05:22
Политика

Проукраинского либерала выгнали из ток-шоу на «Россия 1»

Политолога Андрея Окару выгнали из студии "60 минут" на телеканале "Россия 1". Решение принял ведущий ток-шоу Евгений Попов.
REGNUM вчера в 12:05
Политика

Владимир Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ

Во время визита Владимира Путина представители отечественного бренда показали новые разработки, которые будут использоваться в грузовых автомобилях КамАЗ.
Car.ru вчера в 13:25
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Лидеры стран-членов Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России.
Известия 12 декабря в 17:48
Кино

20 культовых фильмов, которым в 2020 году стукнет 20 лет

Неудивительно, что когда-то именно на начало 2000 года все ставили старт нового века и тысячелетия.
ИА Вебург 11 декабря в 07:44
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
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