Политика
REGNUMВ Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
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Депутат Госдумы прокомментировал слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
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Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
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Общество
Президентские выплаты в августе получат не все
По состоянию на 31 июля более 160 000 российских граждан присоединились к петиции с просьбой пролонгировать президентские выплаты на детей в возрасте не моложе 3 и не старше 16 лет, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан вчера в 07:25
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Известно, что за две недели до подписания контракта американский эсминец с указанным локатором на борту вошел в акваторию Черного моря, где проводились учения с румынским фрегатом Regina Marina.
Экономика сегодня 03:25
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Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини».
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Bimru.ru 10:35
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МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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Руководство самарского ФК «Крылья Советов» отправлено в отставку
Как сообщалось ранее, глава региона Дмитрий Азаров заявлял, что необходимо сменить руководство ФК "Крылья Советов" после вылета команды из Премьер-Лиги.
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Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
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