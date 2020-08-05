Политика

REGNUMREGNUMВ Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
Читать в источнике
Комментировать332

Подробнее о событии

В Госдуме оценили заявления президента Белоруссии о «пожаре до Владивостока»

PrimaMedia.ru20:18

Депутат Госдумы прокомментировал слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Московский Комсомолец22:29

В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

РЕН ТВ22:22

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о пожаре «до Владивостока»

Lenta.ru22:02

В Госдуме прокомментировали заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Газета.Ru22:40

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

РБК09:08

Лукашенко: При дестабилизации в Белоруссии полыхать будет до Владивостока

Взгляд.ру06:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Происшествия

Среди пострадавших при взрыве в Бейруте обнаружено 48 сотрудников ООН

Mockva.ru 21:54
Экономика

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК вчера в 23:00
28
Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
548
Общество

Премьер-министр Мишустин приедет на Дальний Восток и в Хабаровск?

Телеграм-канал «Пул №3» пишет: «Михаил Мишустин едет в недельную поездку по Дальнему Востоку от Анадыря до Благовещенска, но Хабаровска в списке нет».
REGNUM 22:46
38
Политика

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

RT на русском 09:45
649
Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
454
Шоу-бизнес

Модель привела в ужас поклонников своими настоящими зубами

Бывшая модель и известная телеведущая Кэти Прайс показала свои настоящие зубы. Это вызвало волну критики в соцсетях.
РЕН ТВ 08:13
2
Общество

С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»

По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости 20:04
Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
142
Шоу-бизнес

Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»

Anews вчера в 18:17
57
Политика

ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию

ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily 12:29
27
Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия 16:38
148
Футбол

«Локомотив» подпишет 31-летнего защитника из итальянской Серии Б

В минувшем сезоне 31-летний Райкович провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б.
BetOn 15:25
Политика

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия 19:39
193
Общество

Президентские выплаты в августе получат не все

По состоянию на 31 июля более 160 000 российских граждан присоединились к петиции с просьбой пролонгировать президентские выплаты на детей в возрасте не моложе 3 и не старше 16 лет, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан вчера в 07:25
177
Армия и оружие

Эсминцу США USS Porter потребовался ремонт после учений в Черном море

Известно, что за две недели до подписания контракта американский эсминец с указанным локатором на борту вошел в акваторию Черного моря, где проводились учения с румынским фрегатом Regina Marina.
Экономика сегодня 03:25
57
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Известия 04:46
367
Здоровье

Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини».
Lenta.ru 08:24
1
Кино

Трейлер второго сезона нашумевшего сериала «Пацаны» появился в Сети

NewInform 18:26
7
Шоу-бизнес

Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном

32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru 10:35
Политика

МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс 12:14
13
Футбол

Руководство самарского ФК «Крылья Советов» отправлено в отставку

Как сообщалось ранее, глава региона Дмитрий Азаров заявлял, что необходимо сменить руководство ФК "Крылья Советов" после вылета команды из Премьер-Лиги.
Интерфакс - Россия 12:39
Происшествия

Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео

Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru 21:00
537
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news 20:35
7
Политика

Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала

В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.
Lenta.ru 10:54
124
Здоровье

За сутки в Якутии выявлено 53 случая коронавируса

Единичные случаи есть в Верхоянском, Чурапчинском и другим районах. Об этом 4 августа на брифинге сообщил Глава Якутии Айсен Николаев.
Якутия Daily вчера в 23:32
Общество

ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в компании Optima Management Group в Кливленде и Майами, как сообщает агентство Bloomberg, организация связана с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.
Телеканал 360° 22:09
Армия и оружие

Минобороны РФ заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА

Актуальные Новости 08:47
27
Общество

Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах

Новые Известия вчера в 06:57
222
Политика

Коновалов заявил всем, что Хакасия в Красноярский край не войдет

Глава Хакасии Валентин Коновалов уверен, что в связи со сложившейся в регионе историей госстроительства республика в ближайшем будущем в состав соседнего Красноярского края не войдет.
ИА Хакасия 22:07
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное