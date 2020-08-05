В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Смотрите также
Совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Россия начала процедуру денонсации налогового соглашения с Кипром
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
ФАС сочла нарушением продажу авиабилетов в закрытые для полетов страны
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Моргенштерн показал, сколько получает за получасовое выступление
МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
В США четыре человека стали жертвами тропического шторма «Исаиас»
«Фулхэм» вышел в элитный дивизион чемпионата Англии по футболу
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
В Москве за сутки умерли одиннадцать пациентов с коронавирусом
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России
Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).В источнике
Подробнее о событии
Лукашенко пригрозил России перед выборами: «Полыхать будет до Владивостока»
Московский Комсомолецвчера в 08:05