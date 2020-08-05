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REGNUM
REGNUM

В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).В источнике
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PrimaMedia.ru

В Госдуме оценили заявления президента Белоруссии о «пожаре до Владивостока»

PrimaMedia.ru20:18
РБК

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

РБКвчера в 09:08
Взгляд.ру

Лукашенко: При дестабилизации в Белоруссии полыхать будет до Владивостока

Взгляд.рувчера в 06:45
Lenta.ru

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 07:02
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что при попытке дестабилизации Белоруссии «до Владивостока будет тяжело»

Газета.Ruвчера в 06:46
Московский Комсомолец

Лукашенко пригрозил России перед выборами: «Полыхать будет до Владивостока»

Московский Комсомолецвчера в 08:05
URA.Ru

Лукашенко пригрозил России. «Будет полыхать Владивостока»

URA.Ruвчера в 06:44
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Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новостивчера в 07:03
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«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли

«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова приобретает винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае, которой принадлежит более 3,5 тыс. виноградников.
Коммерсантъ18:35
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Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.comвчера в 08:58
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На Камчатке чиновников пересадили на гостакси

Петропавловск-Камчатский, 5 августа 2020, 04:07 — REGNUM В Камчатском крае у региональных чиновников забрали персональный транспорт и пересадили на гостакси, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM21:07

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новостивчера в 09:58
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ФАС сочла нарушением продажу авиабилетов в закрытые для полетов страны

ФАС сочла нарушением продажу авиабилетов в закрытые для полетов страны В ФАС увидели нарушение прав потребителей в продажах авиабилетов на рейсы в страны, с которыми официально не возобновлено международное сообщение.
Коммерсантъвчера в 15:10
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МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфаксвчера в 12:14
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Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости3 августа в 12:26
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Google объявил о закрытии Play Music в октябре

Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.
ИА Красная Весна17:29
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