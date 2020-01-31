Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России ответили на требования Польши выплатить репарации

Российские политики назвали требования Варшавы о выплате репараций абсурдными. Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Читать в источнике
Комментировать369

Подробнее о событии

Польша заявила о «безоговорочном» праве на репарации от России

Красная весна12:51

МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации

Газета.Ru13:40

Игры на крови: что будет с денежными претензиями Варшавы к РФ в связи с разрушениями Второй мировой?

ИноСМИвчера в 07:50

В Госдуме осудили заявление польского дипломата о репарациях от России

RT на русском12:02

Яблонский настаивает, что Россия должна заплатить

Вести.Ru10:01

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

РИА Новости13:05

Украина хочет союза с Польшей для получения репараций от России

REGNUMвчера в 04:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество

В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки

Заражение коронавирусом студентки из Китая в Тюменской области подтвердилось лабораторно.
ТК Звезда 13:34
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости 07:40
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
VSE42.RU вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru вчера в 10:08
Авто

Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер

Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились ещё в 2019 году.
Тарантас Ньюс вчера в 08:21
Экономика

В России появится первый частный город

В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области.
Lenta.ru 13:06
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
REGNUM 13:17
Шоу-бизнес

Елена Степаненко впервые высказалась о разводе с Петросяном

За бракоразводным процессом Елены Степаненко и Евгения Петросяна наблюдает вся страна. Сейчас юмористы делят совместно нажитое имущество.
Собеседник 05:57
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Гаджеты

В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy Note 10 Lite

ToDay News Ufa вчера в 06:43
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:50
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Культура

Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную вместе с Началовой

Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, записанную в дуэте с Юлией Началовой незадолго до её смерти.
ToDay News Ufa 08:17
Общество

ProtonMail удалила рассылающие письма с угрозами аккаунты

Компания ProtonMail, заблокированная в России из-за массовой рассылки писем о лжеминировании, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями и удалила их аккаунты.
Известия 14:05
Наука

Нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус

Найдено лекарство китайской медицины, которое может сдерживать новый коронавирус.
ToDay News Ufa 13:17
Политика

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике.
RT на русском 04:54
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

В Екатеринбурге бойцы ОМОНа ворвались в кафе и избили посетителей

Как рассказал сайту "Екатеринбург Онлайн" владелец заведения Николай Микрюков, силовики без разговоров били уложенных на пол гостей кафе и пинали их, когда те пытались выяснить причины задержания.
Эхо Москвы 12:01
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 13:29
Политика

Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
Ведомости 12:50
Экономика

США сняли санкции с китайской судоходной компании

Минфин США объявил в пятницу о решении исключать из санкционного списка китайскую судоходную компанию Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. В министерстве оповестили, что исключают компанию из списка SDN List.
Интерфакс 12:11
Политика

Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа

Сенат США готовится проголосовать сегодня по делу об импичменте Трампу. По крайней мере, на такой расклад рассчитывают республиканцы.
Вести.Ru вчера в 23:10
Футбол

ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»

Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Котин перешел в московский ЦСКА.
Вести.Ru 14:05
Энергетика

Новак оценил возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти

Ранее на мировом фондовом рынке усилилась неопределённость из-за распространения нового типа коронавируса, которое может привести к массовому падению объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо.
RT на русском 13:54
Здоровье

Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
РИА Новости 12:45
Армия и оружие

На Украине сообщили о морских испытаниях нового корабля ВМС

Известия 12:58
Политика

Мишустин рассказал, что необходимо для развития цифрового бизнеса

"Бизнес-модели цифровых платформ строятся сегодня на основе сбора глобальных пользовательских данных, что позволяет улучшать контент, совершенствовать сервисы, привлекать больше пользователей и быстро наращивать капитализацию при помощи прорывных технологий, в том числе и искусственного интеллекта", - сказал Мишустин в своем выступлении на форуме.
РИА Новости 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное