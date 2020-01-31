Российские политики назвали требования Варшавы о выплате репараций абсурдными. Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

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