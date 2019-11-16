Политика
RT на русскомВ Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
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с чего всё началось
"Для того, чтобы произошла заморозка, надо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе", – заявил Безсмертный в эфире канала "Обозреватель".Радио Sputnik06:52
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Армия и оружие
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Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
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