Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
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с чего всё началось
"Для того, чтобы произошла заморозка, надо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе", – заявил Безсмертный в эфире канала "Обозреватель
".
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