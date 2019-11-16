с чего всё началось

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Наука Исследователи определили семь типов фейковых новостей Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.

Политика В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.

Общество Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Футбол Россия — Бельгия 0:1 (1-й тайм) Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.