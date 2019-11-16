Политика
RT на русскомВ Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
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с чего всё началось
"Для того, чтобы произошла заморозка, надо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе", – заявил Безсмертный в эфире канала "Обозреватель".Радио Sputnik06:52
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Общество
Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев
Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Фигурное катание
15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Футбол
Россия — Бельгия 1:4
Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.
Кино
«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов
Армия и оружие
Индия испытала способную нести ядерный боезаряд баллистическую ракету
Командование стратегических сил Индии отчиталось об успешном проведенном испытательном пуске баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II.
Происшествия
СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым
Происшествия
В Петербурге машина с двумя детьми упала в реку
Здоровье
Медики разрешили купаться после вакцинации от гриппа
Эксперты объяснили, что купаться после вакцинации можно, и это никоим образом не скажется на состоянии здоровья.
Политика
Вучич пообещал вернуться к исполнению обязанностей 18 ноября
Сербский президент Александр Вучич в своём Instagram заявил, что вернётся к исполнению обязанностей главы государства в понедельник, 18 ноября.
Технологии
Apple обяжут открыть доступ к NFC в iPhone
Изменения обяжут компанию Apple предоставить другим платёжным сервисам доступ к модулям NFC в своём семействе смартфонов.
Общество
Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим на третьей практике в Бразилии, Квят — седьмой
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в третьей практике Гран-при Бразилии.
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).
Футбол
Шотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.
Армия и оружие
Аваков: «Благодаря поддержке США МВД расширяет институт капеланства»
Министр внутренних дел Украины на официальной странице МВД в Facebook рассказал о планах своего ведомства ввести штатные должности войсковых священников не только в Национальную гвардию, но и в структуру Национальной полиции В настоящее время служба военного духовенства создана в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, а вскоре будет расширена и на Национальную полицию Украины.
Общество
В Испании закрыли дело против украинского олигарха Фирташа
Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которых подозревали в отмывании денег ОПГ Семена Могилевича.
Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Хоккей
«Вашингтон» отправил Самсонова в фарм-клуб
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил в фарм-клуб АХЛ российского голкипера Илью Самсонова, информирует официальный сайт команды.
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Общество
В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу
В сентябре в «Нафтогазе» сообщали, что на Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой из-за накопленных долгов.
Шоу-бизнес
Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа
В декабре 2013 года Михаэль Шумахер во время катания на горных лыжах получил тяжелую травму головы, в результате которой впал в кому.
Общество
Франция пригласила российских экспертов помочь восстановить Нотр-Дам
Франция официально пригласила российских специалистов помочь Парижу в восстановлении знаменитого Собора Парижской Богоматери, пережившего пожар весной текущего года.
Общество
Пассажиры самого продолжительного в истории рейса рассказали о полете
Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый долгий в истории беспосадочный рейс, рассказали о впечатлениях от полета, пишет таблоид Daily Mail.