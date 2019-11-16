с чего всё началось

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Футбол Россия — Бельгия 1:4 Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.

Политика Вучич пообещал вернуться к исполнению обязанностей 18 ноября Сербский президент Александр Вучич в своём Instagram заявил, что вернётся к исполнению обязанностей главы государства в понедельник, 18 ноября.

Экономика Россияне стали реже гасить кредиты досрочно В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).

Футбол Шотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020 В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.

Армия и оружие Аваков: «Благодаря поддержке США МВД расширяет институт капеланства» Министр внутренних дел Украины на официальной странице МВД в Facebook рассказал о планах своего ведомства ввести штатные должности войсковых священников не только в Национальную гвардию, но и в структуру Национальной полиции В настоящее время служба военного духовенства создана в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, а вскоре будет расширена и на Национальную полицию Украины.

Общество В Испании закрыли дело против украинского олигарха Фирташа Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которых подозревали в отмывании денег ОПГ Семена Могилевича.

Хоккей «Вашингтон» отправил Самсонова в фарм-клуб Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил в фарм-клуб АХЛ российского голкипера Илью Самсонова, информирует официальный сайт команды.

Шоу-бизнес Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа В декабре 2013 года Михаэль Шумахер во время катания на горных лыжах получил тяжелую травму головы, в результате которой впал в кому.

Общество Франция пригласила российских экспертов помочь восстановить Нотр-Дам Франция официально пригласила российских специалистов помочь Парижу в восстановлении знаменитого Собора Парижской Богоматери, пережившего пожар весной текущего года.