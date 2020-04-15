Глава Павлоградского химического предприятия Леонид Шиман ранее заявил, что Украина могла бы ударить «Ольхой» по объектам в российском тылу, например по нефтеперерабатывающему заводу «Каменский» в Ростовской области.

с чего всё началось

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».

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