Политика
Газета.RuВ Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
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К сожалению, находящееся сейчас у власти руководство Грузии своими действиями не способствует восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами.
— Антон Морозов, российский депутатRT на русском 02:46
с чего всё началось
Ранее Залкалиани заявил, что будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелётов между Грузией и Россией. Министр отметил, что развитие туризма является одним из направлений, способствующих деэскалации.RT на русском02:46
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