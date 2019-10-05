Ранее Залкалиани заявил, что будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелётов между Грузией и Россией. Министр отметил, что развитие туризма является одним из направлений, способствующих деэскалации.

с чего всё началось

К сожалению, находящееся сейчас у власти руководство Грузии своими действиями не способствует восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.

В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией

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