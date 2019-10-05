Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о том, что он будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелётов между Грузией и Россией.

с чего всё началось

К сожалению, находящееся сейчас у власти руководство Грузии своими действиями не способствует восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.

В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией

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