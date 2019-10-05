Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
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Антон Морозов
К сожалению, находящееся сейчас у власти руководство Грузии своими действиями не способствует восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами.
— Антон Морозов, российский депутатRT на русском 02:46
с чего всё началось

В Госдуме оценили слова главы МИД Грузии о возобновлении полётов из России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о том, что он будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелётов между Грузией и Россией.
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