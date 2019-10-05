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Газета.RuВ Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
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После этого мы сможем рассматривать какие-то конкретные шаги по развитию двусторонних отношений, в том числе и в сфере туризма. Пока мы не видим достаточных гарантий безопасности для российских туристов.
— Антон Морозов, российский депутатГазета.Ru 05:12
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