Политика

Вечерний курьерВечерний курьерВ Госдуме объяснили причины дедовщины в армии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам обороны Александр Шерин объяснил рукоприкладство в армии разницей в менталитете. Славянские военнослужащие имеют более "тихий" менталитет, и их иногда оскорбляют представители других национальностей.
Читать в источнике
Комментировать63
с чего всё началось

В Госдуме объяснили дедовщину национальным фактором

С начала 2019 года от рукоприкладства пострадали 100 военнослужащих. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что одна из причин насилия в войсках — это отличия в менталитете у представителей разных народов.
Говорит Москва02:41

Подробнее о событии

В Госдуме одной из причин дедовщины назвали национальный фактор

Газета.Ru08:36

В Госдуме объяснили дедовщину в армии разницей менталитетов

Москва 2406:35

В Госдуме нашли причину дедовщины в армии

Lenta.ru03:38

В Госдуме связали дедовщину в армии с разницей менталитетов

РБК05:15

Депутат Госдумы назвал причину дедовщины в армии

News.ru04:28

Депутат, побывавший на месте бойни в Забайкалье, назвал причину дедовщины в армии

URA.Ru05:19

В Госдуме объяснили дедовщину национальным фактором

Говорит Москва02:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:01, Ашберн
Общество

Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Газета.Ru 11:32
Происшествия

В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Экономика

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ведомости вчера в 06:49
Общество

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Армия и оружие

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Lenta.ru 07:40
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Российская газета 09:29
Политика

Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

Вести.Ru 11:20
Общество

Москвичам раскрыли дату появления снежного покрова

22 ноября сообщалось, что прошедшая ночь стала самой холодной в Москве за последние 10 лет.
Мослента 11:18
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобилей в РФ

Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Коммерсантъ 06:26
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
РИА Новости 09:42
Политика

Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию

Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.
РИА Новости 10:14
Политика

В Крыму возобновили паромное сообщение с Турцией

Между Крымом и Турцией возобновлено грузовое паромное сообщение, о чем сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.
Профиль вчера в 07:49
Наука

Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона

Индикатор 21 ноября в 16:09
Музыка

Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
WomanHit.ru 07:25
Экономика

Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

Коммерсантъ 21 ноября в 18:56
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Происшествия

Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка

Lenta.ru 06:31
Футбол

«Динамо» обыграло «Ростов», лучше пробивая пенальти

Евро-футбол.ру 10:38
Политика

Медведев назвал главную задачу «Единой России»

Перед "Единой Россией" стоит задача сохранить политическое лидерство, заявил на XIX съезде партии ее председатель, премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:48
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
Происшествия

Полиция заинтересовалась ночной стрельбой из автомата в Петербурге

Форпост Северо-Запад 10:52
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Кристал Пэлас», укрепив лидерство в АПЛ

Sportbox.RU 11:56
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса 21 ноября в 01:47
Политика

NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США

New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
РБК 09:30
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Политика

В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Shraibikus News вчера в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное