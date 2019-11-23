С начала 2019 года от рукоприкладства пострадали 100 военнослужащих. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что одна из причин насилия в войсках — это отличия в менталитете у представителей разных народов.

с чего всё началось

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам обороны Александр Шерин объяснил рукоприкладство в армии разницей в менталитете. Славянские военнослужащие имеют более "тихий" менталитет, и их иногда оскорбляют представители других национальностей.

В Госдуме объяснили причины дедовщины в армии

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