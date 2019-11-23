С начала 2019 года от рукоприкладства пострадали 100 военнослужащих. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что одна из причин насилия в войсках — это отличия в менталитете у представителей разных народов.

с чего всё началось

Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин заявил, что насилие в российской армии между сослуживцами может возникать в том числе из-за различия менталитета у представителей разных национальностей. Об этом сообщает радио "Говорит Москва".

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