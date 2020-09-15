В Госдуме одобрено расширение патентной системы налогообложения для ИП
Депутаты приняли в первом чтении проект закона о расширении возможности применения патентной системы налогообложения (ПСН), предложенный правительством РФ для индивидуальных предпринимателей. Об этом 15 сентября сообщается на официальном сайте Госдумы.В источнике
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Госдума проголосовала за расширение патентной системы налогообложения для ИП
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