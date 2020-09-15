Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В Госдуме одобрено расширение патентной системы налогообложения для ИП

Депутаты приняли в первом чтении проект закона о расширении возможности применения патентной системы налогообложения (ПСН), предложенный правительством РФ для индивидуальных предпринимателей. Об этом 15 сентября сообщается на официальном сайте Госдумы.В источнике
Подробнее о событии
Парламентская газета

Бессараб рассказала, что даст ИП расширение патентной системы налогообложения

Парламентская газетавчера в 08:47
ИА Красная Весна

В России могут расширить действие патентов для предпринимателей

ИА Красная Веснавчера в 13:15
Глас Народа

Госдума проголосовала за расширение патентной системы налогообложения для ИП

Глас Народавчера в 07:14
ТАСС

Госдума одобрила в I чтении расширение патентной системы налогообложения для ИП

ТАССвчера в 07:12
Дума ТВ

В РФ станет больше видов деятельности, при которых возможен переход на ПСН

Дума ТВвчера в 07:07
REGNUM

Госдума расширяет бизнес по патентам

REGNUMвчера в 07:07
IrkutskMedia

Как легально снизить налоги. Эксперты назвали пять законных способов

IrkutskMedia01:00

Тихановская опасается, что кредит РФ власти Белоруссии потратят на разгоны протестующих

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская опасается, что белорусские власти потратят на разгон протестующих кредит в размере $1,5 млрд, который ранее выделила республике Россия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru04:08

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ruвчера в 11:30
71

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru02:24
3,6K

«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
277

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
77