Экономика
ИА Красная ВеснаВ Госдуме одобрено расширение патентной системы налогообложения для ИП
Депутаты приняли в первом чтении проект закона о расширении возможности применения патентной системы налогообложения (ПСН), предложенный правительством РФ для индивидуальных предпринимателей. Об этом 15 сентября сообщается на официальном сайте Госдумы.
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Госдума проголосовала за расширение патентной системы налогообложения для ИП
Глас Народавчера в 07:14
Бессараб рассказала, что даст ИП расширение патентной системы налогообложения
Парламентская газетавчера в 08:47
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Экономика
Минфин предложил многократно повысить налог на добычу руд и удобрений
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«Тампа-Бэй» уступила «Айлендерс» во втором овертайме
Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" выиграли пятый матч финальной серии Восточной конференции у клуба "Тампа-Бэй" во второй овертайме - 2:1.
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Глава Ачинского района в Красноярском крае Евгений Розанчугов задержан по делу о халатности в вопросе о предоставлении жилья детям-сиротам, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
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Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
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Газета.Ru 01:13
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Профиль вчера в 21:41
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Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей
Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России на будущий год и на плановый период 2022-2023 годов, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих граждан вырастет до 17 443 рублей.
Evo-rus.com 01:18
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Названы пять важных изменений в ПДД
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Боярский потерял сознание во время медосмотра
РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия
Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске
"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru вчера в 17:31
Политика
В Кремле прокомментировали желание Навального вернуться в Россию
В Кремле прокомментировали желание Алексея Навального вернуться в Россию.
Piter.tv вчера в 07:33
Происшествия
В Ленинском районе молодой саратовец пришел к соседке и умер
Вчера в Ленинском районе Саратова скончался 25-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Взгляд-инфо 00:51
Политика
В Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской Кадырова
Грозный, 16 сентября 2020, 08:07 — REGNUM В одной из западных стран готовится провокация, направленная против главы Чечни Рамзана Кадырова.
REGNUM 01:07
Экономика
Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью
Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Судно для достройки «Северного потока — 2» направилось в Германию
РИА Новости вчера в 21:39
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Внедрение продуктовых талонов помогло бы решить проблему, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
Lenta.ru вчера в 11:26
Происшествия
В Турции за избиение медсестры задержали трех россиянок
Газета.Ru вчера в 23:19
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что российская компания «Газпром» выплатит Украине около $2 млрд за транзит газа в 2020 году.
Известия вчера в 18:24
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США
Вооруженные силы Венесуэлы сбили американский самолет с наркотиками, который незаконно пересек воздушное пространство республики.
Российская газета вчера в 22:50
Теннис
Касаткина обыграла Звонареву и вышла во второй круг турнира в Риме
МК-Спорт вчера в 15:54
Гаджеты
66 Вт и 12 000 мА•ч. Huawei готовит новейшие портативные аккумуляторы
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iXBT.com вчера в 22:41
Политика
Бастрыкин рассказал о работе с делами по реабилитации нацизма
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул важность создания отдельного подразделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.
РИА Новости 02:01
Политика
Эксперты считают Байдена менее «удобным» для России президентом США
"Газета.Ru" разбиралась, что Байден несет стране и миру, включая Россию.
Газета.Ru вчера в 14:07
Происшествия
Футболист «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани
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Наука
На горе в Шри-Ланке обнаружены петроглифы эпохи неолита
Команда ученых под руководством Аравинда Равибхану Суманаратна из центра Астробиологии и Наук о Земле в Южной Азии обнаружили в пещерах на горе Данигала необычные петроглифы.
RuNews24.ru 01:11
Общество
Глава Башкирии запретил строить высотку рядом с жилым домом с трещиной в Уфе
Глава Башкирии Радий Хабиров посетил дом № 5 по улице Шота Руставели в Уфе, жители которого выступили против строительства высотки по соседству из-за трещин в здании.
ТАСС 01:40
Общество
В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники
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Газета.Ru 00:37
Шоу-бизнес
«Меня развели»: Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Артист Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, записал обращение, в котором признался в измене своей жене Наташе Королевой и объяснил случившееся.
РИА Новости вчера в 18:19
Общество
Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации
Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru 00:51