Депутаты приняли в первом чтении проект закона о расширении возможности применения патентной системы налогообложения (ПСН), предложенный правительством РФ для индивидуальных предпринимателей. Об этом 15 сентября сообщается на официальном сайте Госдумы.

В Госдуме одобрено расширение патентной системы налогообложения для ИП

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