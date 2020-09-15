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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В Госдуме одобрено расширение патентной системы налогообложения для ИП

Депутаты приняли в первом чтении проект закона о расширении возможности применения патентной системы налогообложения (ПСН), предложенный правительством РФ для индивидуальных предпринимателей. Об этом 15 сентября сообщается на официальном сайте Госдумы.В источнике
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IrkutskMedia

Как легально снизить налоги. Эксперты назвали пять законных способов

IrkutskMedia01:00
Парламентская газета

Бессараб рассказала, что даст ИП расширение патентной системы налогообложения

Парламентская газетавчера в 08:47
Глас Народа

Госдума проголосовала за расширение патентной системы налогообложения для ИП

Глас Народавчера в 07:14
ТАСС

Госдума одобрила в I чтении расширение патентной системы налогообложения для ИП

ТАССвчера в 07:12
Дума ТВ

В РФ станет больше видов деятельности, при которых возможен переход на ПСН

Дума ТВвчера в 07:07
REGNUM

Госдума расширяет бизнес по патентам

REGNUMвчера в 07:07
ИА Красная Весна

В России могут расширить действие патентов для предпринимателей

ИА Красная Веснавчера в 13:15

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
2,8K

Лаборатория «Гемотест» приглашает томичей проверить щитовидную железу

Лаборатория "Гемотест" приглашает жителей Томска пройти обследование состояния щитовидной железы, в состав комплекса анализов входит исследование трех гормонов – T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ; стоимость оценки функций "щитовидки" снижена до 690 рублей, сообщает пресс-служба лаборатории.
РИА Томск22:29

Врач предупредил о более опасных эпидемиях, чем пандемия коронавируса

Александр Мясников Телеведущий отметил, что пять лет назад он предупреждал, что основная угроза для жизни людей, которая исходит от инфекций, более значительна, чем от сердечно-сосудистых заболеваний.
REGNUM22:26
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В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
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Qualcomm не теряет надежду на продолжение сотрудничества с Huawei

Лицензию на сотрудничество с китайским производителем электроники Huawei пытается получить у правительства США американская компания Qualcomm, 11 сентября сообщило южнокорейское издание Businesskorea.
ИА Красная Весна14 сентября в 16:47
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