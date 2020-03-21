Коронавирус
Газета.RuВ Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.
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Общество
Собянин заявил, что реальной картины коронавируса никто не знает
Реальной картины распространения коронавирусной инфекции COVID-19 никто не знает.
Здоровье
Отработать итальянский сценарий эпидемии призвал главврач в Коммунарке
Главный врач больницы №40 Денис Проценко призвал властей подготовиться к худшему сценарию с коронавирусом на примере Италии.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Экономика
Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса
Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съёмки Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил сотрудницу больницы в коммунарке сфотографировать главу государства Владимира Путина.
Происшествия
Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»
Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани
Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Шоу-бизнес
Жукову из-за опухоли «отрезали половину тела»
Сергей Жуков рассказал, что ему «отрезали половину тела» из-за синяка, переросшего в опухоль.
Космос
Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина
В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом
Дефицит осадков прогнозируется в июне на западной и европейской части страны. Вильфанд рассказал и о бабьем лете.
Финансы
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начали повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ.
Космос
В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне
Российские учёные создали прототип навигационной системы, которая может использоваться с российским перспективным пилотируемым кораблём «Орёл» при полёте на Луну.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об иммунитете от коронавируса
Академик РАН напомнил, что коронавирус может протекать двухволново. В Роспотребнадзоре рассказали об иммунитете от коронавируса.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию
В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Здоровье
Коронавирус: последние новости на 23 марта. Пожилым москвичам запретили выходить на улицу, когда коронавирус пойдет на спад, уголовное дело из-за вируса
Из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса десятки тысяч мигрантов не могут покинуть Россию.
Общество
Премьер Индии объявил режим полной изоляции
Нарендра Моди объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день.
Экономика
Борис Титов предупредил о критической ситуации в экономике России
Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что наблюдаемый сегодня экономический кризис был вызвал пандемией коронавируса и обрушением нефтяных цен.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Общество
В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
Общество
Общенациональный карантин введен в Великобритании
Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Кино
Александр Роднянский снимет для «Кинопоиска» сериал о киберспорте
Первый сезон из десяти серий выйдет на «Кинопоиске» эксклюзивно в 2021 г. Съемками сериала занимается компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, работавших над такими картинами, как «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Наука
Осознание тела и его частей по отдельности различается
Исследователи из нескольких японских университетов использовали метод раздельной стимуляции тела, чтобы выяснить разницу между чувством всего тела и его отдельных частей — рук и ног.
Финансы
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.