Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.
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Эксперт оценил инициативу проиндексировать пенсии и зарплаты

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"Рубль не обрушит, но…": Идея дополнительной индексации пенсий и зарплат зависла на уровне расчетов

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Газета.Ru21 марта в 14:21
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
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Собянин заявил, что реальной картины коронавируса никто не знает

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Песков попросил уничтожить телефон после съёмки Путина

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Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

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В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

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RT на русском 09:50
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом

Дефицит осадков прогнозируется в июне на западной и европейской части страны. Вильфанд рассказал и о бабьем лете.
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Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начали повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ.
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В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне

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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию

В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Нарендра Моди объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

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Борис Титов предупредил о критической ситуации в экономике России

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В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
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Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
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Осознание тела и его частей по отдельности различается

Исследователи из нескольких японских университетов использовали метод раздельной стимуляции тела, чтобы выяснить разницу между чувством всего тела и его отдельных частей — рук и ног.
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Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Российская газета 22 марта в 23:00
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