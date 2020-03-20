Коронавирус
Вести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
Читать в источнике
Оценить3,5K
с чего всё началось
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.Российская газета20 марта в 03:54
Подробнее о событии
Показать все источники
В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат
Российская газета21 марта в 12:59
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Гаджеты
Xiaomi представит обновленную версию Mi 6 Classic Edition
Общество
В России закрываются кинотеатры из-за коронавируса
Минкульт рекомендовал кинотеатрам с 23 марта прекратить показы фильмов и мультфильмов для посетителей.
Политика
Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную
В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent составила $26,3 за баррель
К 8:00 утра в понедельник, 23 марта, стоимость барреля нефтяной смеси марки Brent составила $26,3, а марки WTI — $22,83.
Происшествия
Россиянку задержали в Черногории за распространение паники
Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило Министерство внутренних дел страны.
Политика
Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса
Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Экономика
Крупная торговая сеть в Украине повысила цены на основные продукты
«Борщевой набор», состоящий в основном из овощей, подорожал на 128%.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Здоровье
Роспотребнадзор: У перенесших коронавирус вырабатывается иммунитет
У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет.
Футбол
Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину
Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Происшествия
В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов
Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Происшествия
В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, их общее количество достигло 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.
Футбол
Тренер «Арсенала» Артета сообщил, что вылечился от коронавируса
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сообщил, что вылечился от коронавирусной инфекции после четырех дней лечения в домашней изоляции.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направляются в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Экономика
Банки дадут пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы
Банк вводит отсрочку платежа по кредитным продуктам как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.
Общество
В России могут ввести уголовное наказание за фейки о коронавирусе
Сенатор Андрей Клишас не исключает ужесточение наказания за нарушение закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Общество
В штате Нью-Йорк заразились коронавирусом более 10 тысяч человек
Половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент известно более 10 тысяч заболевших, заявил губернатор Эндрю Куомо 21 марта на пресс-конференции.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Россия временно запретила экспорт круп
Россия временно запретила экспорт круп. Его приостановил Россельхознадзор на 10 дней из-за распространения коронавируса.