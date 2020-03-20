Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета". Инициатива исходит от думской фракции партии "Справедливая Россия", ее озвучил лидер партии Сергей Миронов.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газета20 марта в 03:54

Подробнее о событии

Эксперт оценил инициативу проиндексировать пенсии и зарплаты

Аргументы недели03:04

Депутат ГД поддержал идею дополнительной индексации зарплат и пенсий

РЕН ТВ21 марта в 23:22

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газета21 марта в 12:59

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru21 марта в 14:21

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости21 марта в 09:38

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК21 марта в 00:31

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUM20 марта в 03:30
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Цена на нефть марки Brent составила $26,3 за баррель

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Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

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В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

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Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину

Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
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Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

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Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
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Происшествия

В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.
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Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, их общее количество достигло 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.
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Тренер «Арсенала» Артета сообщил, что вылечился от коронавируса

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ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

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Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru 04:00
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Экономика

Банки дадут пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы

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В России могут ввести уголовное наказание за фейки о коронавирусе

Сенатор Андрей Клишас не исключает ужесточение наказания за нарушение закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
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Половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент известно более 10 тысяч заболевших, заявил губернатор Эндрю Куомо 21 марта на пресс-конференции.
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Общество

Россия временно запретила экспорт круп

Россия временно запретила экспорт круп. Его приостановил Россельхознадзор на 10 дней из-за распространения коронавируса.
Piter.tv 10:26
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