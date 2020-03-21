Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.
Читать в источнике
Комментировать3,4K

Подробнее о событии

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости21 марта в 09:38

"Рубль не обрушит, но…": Идея дополнительной индексации пенсий и зарплат зависла на уровне расчетов

Царьград22 марта в 03:42

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru21 марта в 14:21

Эксперт оценил инициативу проиндексировать пенсии и зарплаты

Аргументы неделивчера в 03:04

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии

Известия21 марта в 01:41

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК21 марта в 00:31

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

RT на русском20 марта в 23:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:28, Ашберн
Космос

К Земле приближается комета Атлас

МИР 24 вчера в 02:40
Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
РИА Новости 11:49
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru 06:07
Общество

Певец Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке

Expert.ru 12:55
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова станут соведущими

Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
ToDay News Ufa 09:21
Общество

Кадыров считает, что нарушителей карантина следует убивать

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на заседании правительства, что нарушителей карантина следует убивать, передает Кавказский узел .
Znak.com 11:31
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Политика

Трамп считает допустимым называть новый коронавирус «китайским»

Президент США Дональд Трамп считает допустимым называть новый коронавирус "китайским".
ТАСС 16:07
Авто

Volkswagen приостанавливает производство в России

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели", - говорится в официальном заявлении.
Вести.Ru 08:21
Музыка

Metallica «отыграет» старые концерты в YouTube во время карантина

Американская группа Metallica решила запустить акцию с публикацией своих концертов в период карантина из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 15:18
Авто

Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня 02:14
Культура

Открытие выставки «От Дюрера до Матисса» в ГМИИ пройдет в прямом эфире

The Art Newspaper Russia вчера в 08:07
Финансы

В России банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

В ЦБ не исключают повышения ключевой ставки. Как сообщает «РИА Новости», в России банки начали повышать ставки по ипотеке и по вкладам.
Мой Брянск вчера в 22:54
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом

РИА Новости 10:21
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
РИА Новости 09:06
Общество

МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой

Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.
Вести.Ru 15:47
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.
РБК 16:21
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль вчера в 12:40
Здоровье

В Нидерландах число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 800

Более 800 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за последние сутки.
ТАСС 10:07
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Футбол

Лукаку воспользовался паузой, чтобы получить лицензию тренера

Форвард миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку воспользовался паузой в чемпионате Италии по футболу, приостановленного из-за пандемии коронавируса, чтобы получить лицензию тренера, сообщает Telegraph.
РИА Новости 13:24
Происшествия

В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани

Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Российская газета 08:11
Политика

Киев назвал срок завершения эпидемии коронавируса на Украине

Офис президента Украины Владимира Зеленского выпустил прогноз по выходу страны из эпидемии коронавируса.
Народные новости 11:12
Космос

Астрономы рассказали, как зародились сверхмассивные черные дыры

По итогам дальнейших расчетов, при процессе динамической миграции и слияния звездных черных дыр, сверхмассивный объект в миллионы раз превысит размеры Солнца в среднем за 75 миллионов лет.
OAnews 14:06
Политика

Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:51
Финансы

Американцы понижают доллар и стимулируют рост цены акций в мире

Соответственно вели себя валюты развивающихся стран, показали рост цены на нефть.
Экономика и жизнь 06:51
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Газета.Ru 09:57
Общество

Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21

Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.
Rusturkey.com 22 марта в 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное