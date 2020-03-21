Коронавирус
Газета.RuВ Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.
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Космос
К Земле приближается комета Атлас
Общество
В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры
Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова станут соведущими
Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
Общество
Кадыров считает, что нарушителей карантина следует убивать
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на заседании правительства, что нарушителей карантина следует убивать, передает Кавказский узел .
Политика
Трамп считает допустимым называть новый коронавирус «китайским»
Президент США Дональд Трамп считает допустимым называть новый коронавирус "китайским".
Авто
Volkswagen приостанавливает производство в России
"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели", - говорится в официальном заявлении.
Музыка
Metallica «отыграет» старые концерты в YouTube во время карантина
Американская группа Metallica решила запустить акцию с публикацией своих концертов в период карантина из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Авто
Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson
Культура
Открытие выставки «От Дюрера до Матисса» в ГМИИ пройдет в прямом эфире
Финансы
В России банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
В ЦБ не исключают повышения ключевой ставки. Как сообщает «РИА Новости», в России банки начали повышать ставки по ипотеке и по вкладам.
Общество
Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
Общество
МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой
Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Здоровье
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 800
Более 800 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за последние сутки.
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Футбол
Лукаку воспользовался паузой, чтобы получить лицензию тренера
Форвард миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку воспользовался паузой в чемпионате Италии по футболу, приостановленного из-за пандемии коронавируса, чтобы получить лицензию тренера, сообщает Telegraph.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани
Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Политика
Киев назвал срок завершения эпидемии коронавируса на Украине
Офис президента Украины Владимира Зеленского выпустил прогноз по выходу страны из эпидемии коронавируса.
Космос
Астрономы рассказали, как зародились сверхмассивные черные дыры
По итогам дальнейших расчетов, при процессе динамической миграции и слияния звездных черных дыр, сверхмассивный объект в миллионы раз превысит размеры Солнца в среднем за 75 миллионов лет.
Политика
Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Финансы
Американцы понижают доллар и стимулируют рост цены акций в мире
Соответственно вели себя валюты развивающихся стран, показали рост цены на нефть.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
Общество
Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21
Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.