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Газета.RuГазета.Ru
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
Царьград
  • Комсомольская правда3:09
  • РГВК Дагестан0:41
  • Татарстан-241:14
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В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.В источнике
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