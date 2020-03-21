Коронавирус
Газета.RuВ Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.
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Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
National Interest: российский Т-95 мог стать кошмаром для НАТО. Танк был мобильным, хорошо бронированным и с большой огневой мощью.
Здоровье
Найден особый механизм заражения коронавирусом
Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Общество
В Италии снижается смертность от коронавируса
Положительная тенденция сохраняется уже второй день. В субботу был зафиксирован максимальный уровень смертности - почти 800 человек.
Футбол
Буффон решил продлить контракт с «Ювентусом»
Общество
Власти Москвы и Подмосковья обяжут пожилых соблюдать домашний режим
Власти пообещали и другие меры поддержки переведенных на домашний режим пожилых и хронически больных людей.
Политика
Путин посетил больницу в Коммунарке
Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Общество
В Индии вводится общенациональный карантин
Киберспорт
Outer Wilds появится в Steam 18 июня
Издательство Annapurna Interactive и студия Mobius Digital объявили, что Outer Wilds поступит в продажу в магазине Valve 18 июня.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине
Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Происшествия
Дело историка Соколова поступило в суд
Финансы
В России банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
В ЦБ не исключают повышения ключевой ставки. Как сообщает «РИА Новости», в России банки начали повышать ставки по ипотеке и по вкладам.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В Польше вводят ограничения на перемещение людей из-за коронавируса
Правительство Польши решило наложить ограничение на перемещение населения.
Музыка
Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big
Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек
Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
Политика
Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии
ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
Энергетика
Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ
Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в России
«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество