Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.
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Эксперт оценил инициативу проиндексировать пенсии и зарплаты

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"Рубль не обрушит, но…": Идея дополнительной индексации пенсий и зарплат зависла на уровне расчетов

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В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru21 марта в 14:21
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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National Interest: российский Т-95 мог стать кошмаром для НАТО. Танк был мобильным, хорошо бронированным и с большой огневой мощью.
Piter.tv 05:24
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Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
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Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
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Положительная тенденция сохраняется уже второй день. В субботу был зафиксирован максимальный уровень смертности - почти 800 человек.
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Буффон решил продлить контракт с «Ювентусом»

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Власти пообещали и другие меры поддержки переведенных на домашний режим пожилых и хронически больных людей.
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Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
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В Индии вводится общенациональный карантин

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Издательство Annapurna Interactive и студия Mobius Digital объявили, что Outer Wilds поступит в продажу в магазине Valve 18 июня.
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Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
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Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

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Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
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Дело историка Соколова поступило в суд

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В России банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

В ЦБ не исключают повышения ключевой ставки. Как сообщает «РИА Новости», в России банки начали повышать ставки по ипотеке и по вкладам.
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В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Правительство Польши решило наложить ограничение на перемещение населения.
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Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
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Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

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ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
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Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

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«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

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