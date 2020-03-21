Коронавирус
Газета.RuВ Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.
Читать в источнике
Оценить3,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат
Российская газета21 марта в 12:59
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19
Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
Общество
В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией
За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Спорт
Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Общество
В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом
Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, уточнили в министерстве.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших владельцев
Если регистрация автомобиля прекращена, то водителя оштрафуют, с машины снимут номера и отправят на штрафстоянку.
Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Экономика
Рокетбанк прекратит существование
Планируется, что Рокетбанк прекратит существование к концу 2020 года.
Здоровье
Названы сроки, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад
Может понадобиться не менее двух месяцев, чтобы пандемия коронавируса в России пошла на спад.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за вируса
В Санкт-Петербурге с 26 марта из-за распространения коронавируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фудкорты в торговых центрах.
Политика
Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии
ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Экономика
Российский банк решил ввести отсрочку по кредитам из-за коронавируса
Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев.
Игры
Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Общество
В Крыму еще шесть человек заболели коронавирусом
Еще двое вернулись из Литвы и Бельгии, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.