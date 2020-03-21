В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

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Игры Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".