Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.
Читать в источнике
Комментировать3,4K

Подробнее о событии

В Думе обсуждают возможность индексации зарплат и пенсий из-за коронавируса

Трудвчера в 13:51

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru21 марта в 14:21

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

RT на русском20 марта в 23:55

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости21 марта в 09:38

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии

Известия21 марта в 01:41

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК21 марта в 00:31

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газета21 марта в 12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество

МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
ТАСС 07:44
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
Общество

В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
РБК 07:52
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 05:08
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Спорт

Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian.
Ведомости 08:26
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости вчера в 10:21
Общество

В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом

Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
ProUfu.ru 01:06
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 миллионов за фильм про Крымский мост

ФедералПресс 07:31
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, уточнили в министерстве.
РИА Новости 07:40
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru 08:37
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Политика

Саммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта

REGNUM 07:24
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших владельцев

Если регистрация автомобиля прекращена, то водителя оштрафуют, с машины снимут номера и отправят на штрафстоянку.
Говорит Москва вчера в 14:43
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Live24 03:32
Экономика

Рокетбанк прекратит существование

Планируется, что Рокетбанк прекратит существование к концу 2020 года.
Lenta.ru 08:45
Здоровье

Названы сроки, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад

Может понадобиться не менее двух месяцев, чтобы пандемия коронавируса в России пошла на спад.
Что происходит вчера в 15:05
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:55
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
iReactor 03:57
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за вируса

В Санкт-Петербурге с 26 марта из-за распространения коронавируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фудкорты в торговых центрах.
РБК 08:32
Политика

Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии

ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
Известия 07:50
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Экономика

Российский банк решил ввести отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев.
Lenta.ru 05:55
Игры

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".
Инфорос вчера в 12:03
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru вчера в 11:18
Общество

В Крыму еще шесть человек заболели коронавирусом

Еще двое вернулись из Литвы и Бельгии, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Севастополь.ру 08:15
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта

Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Город+ вчера в 10:02
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное