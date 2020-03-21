Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.
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Эксперт оценил инициативу проиндексировать пенсии и зарплаты

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"Рубль не обрушит, но…": Идея дополнительной индексации пенсий и зарплат зависла на уровне расчетов

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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии

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В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК21 марта в 00:31

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru21 марта в 14:21
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Экономика

Собчак увидела признаки сумасшествия в действиях Центробанка

На действия регулятора, в которых ведущая увидела признаки сумасшествия, она пожаловалась в Telegram-канале «Кровавая барыня».
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил сотрудницу больницы в коммунарке сфотографировать главу государства Владимира Путина.
News.ru 10:24
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
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В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила глава Роспотребнадзора.
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 04:14
Происшествия

Раскрыта личность террориста, убитого в Уфе спецназом ФСБ

Раскрыта личность террориста, убитого в городе Уфа спецназом ФСБ. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:41
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Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Отмечается, что артист и его жена попали в больницу несколько дней назад после того, как Лещенко вызвал на дом скорую помощь.
Lenta.ru 08:37
Футбол

«Локомотив» прекратил тренировки в связи с пандемией коронавируса

Футболисты московского «Локомотива» прервали тренировочный процесс и ушли на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:32
Политика

Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса

Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Экономика

Борис Титов предупредил о критической ситуации в экономике России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что наблюдаемый сегодня экономический кризис был вызвал пандемией коронавируса и обрушением нефтяных цен.
Московский Комсомолец 06:27
Происшествия

В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани

Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Российская газета 08:11
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
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Актер Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТа имени Горького

Актуальные Новости 10:54
Общество

В Петербурге ввели новые меры против распространения коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о новых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Rambler News Service 08:39
Здоровье

В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом

Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
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Общество

В Польше вводят ограничения на перемещение людей из-за коронавируса

Правительство Польши решило наложить ограничение на перемещение населения.
Калининград.Ru 11:17
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:55
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Huawei предлагает окружить тыльную камеру смартфона сенсорным дисплеем

Компания Huawei, по информации ресурса LetsGoDigital, размышляет над оригинальным решением для смартфонов: речь идёт об использовании тыльного кольцеобразного дисплея.
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Курды согласились на прекращение огня для противодействия коронавирусу

Курдские формирования, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), согласились на прекращение огня, чтобы сосредоточить все усилия на борьбе с распространением коронавируса.
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Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Мария Захарова ответила на слова журналиста таблоида Bild о Сергее Лаврове цитатой министра.
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

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Стало известно, где пятеро петербуржцев заразились коронавирусом

Остальные три пациента (двое 31-летних мужчин и 27-летняя женщина) заразились COVID-19 от петербурженки, у которой ранее подтвердили коронавирус.
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Политика

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
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Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
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В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
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Фронтмен Little Big рассказал, чем занимается в самоизоляции

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Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе

Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
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