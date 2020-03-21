Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.
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Эксперт оценил инициативу проиндексировать пенсии и зарплаты

Аргументы неделивчера в 03:04

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии

Известия21 марта в 01:41

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru21 марта в 14:21

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости21 марта в 09:38

"Рубль не обрушит, но…": Идея дополнительной индексации пенсий и зарплат зависла на уровне расчетов

Царьград22 марта в 03:42

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК21 марта в 00:31

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

RT на русском20 марта в 23:55
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Политика

Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским»

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".
Газета.Ru 16:11
Общество

В Индии объявили об общенациональном карантине

Вводимый общенациональный карантин спасет множество жизней, подчеркнул индийский премьер-министр.
Новые Известия 14:18
Технологии

Сервис NVIDIA GeForce Now на месяц стал бесплатным в России

Игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA сделали бесплатным на месяц, чтобы поддержать российских геймеров, находящихся в самоизоляции, сообщает пресс-служба GFN.RU.
Live24 01:36
Общество

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Здоровье

В Склифе открыли корпус для пациентов с подозрением на коронавирус

Два лечебных корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского перепрофилировали и подготовили к приему пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 06:18
Шоу-бизнес

У Ксении Бородиной начались панические атаки

Экспресс газета 05:50
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Кино

Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса

Kinonews.ru 16:08
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Транспорт

РЖД запустят спецпоезд на Украину

Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
BFM.ru 13:08
Общество

Врачами назван частый симптом коронавируса

Новый симптом – потеря обоняния: полная (аносмия) или частичная (гипосмия), сообщает агентство ENT UK.
Портал Поиск 04:43
Энергетика

Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
РИА Новости вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Проигнорировавшего карантин Джигана предложили отправить в больницу

РЕН ТВ 16:51
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:32
Общество

В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина

Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Lenta.ru 14:18
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Футбол

Беленов раскритиковал уровень комментаторов «Матч ТВ»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов раскритиковал уровень действующих российских комментаторов.
Metaratings 09:55
Здоровье

Китайские СМИ сообщают о появлении нового смертельного вируса

Авторы Global Times сообщают, что причиной смерти мужчины стал Hantavirus, который журналисты назвали новым смертельным вирусом.
ПолитРоссия 13:35
Общество

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Господин Собянин сообщил, что за последние десять дней в Россию из-за рубежа приехал миллион человек и их нужно «осадить, чтобы они посидели дома».
Коммерсантъ 07:34
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс вчера в 06:23
Общество

В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:55
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 вчера в 16:10
Общество

Назван средний возраст погибших от коронавируса

Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.
Городовой 02:56
Происшествия

На Сахалине шестеро спасателей подозреваются в даче и получении взяток

Как стало известно ИА Sakh.com, начальник поисково-спасательного отряда имени Полякова (речь о Валентине Желонкине) подозревается в совершении еще нескольких эпизодов получения взяток.
Сахалин.Инфо 08:55
Авто

Группа Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса

ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Автоновости дня 06:20
Технологии

В «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать готовую еду и продукты

Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).
Красная весна 06:09
Политика

Чрезвычайное положение Авакова на фоне кризиса. Главные темы соцсетей 24 марта

Политики Украины 23 марта как-то очень слаженно заговорили о возможности введения чрезвычайного положения на Украине в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Украина.ру 05:30
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
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