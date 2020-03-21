Коронавирус
Газета.RuВ Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости". Ранее это предложение прозвучало из уст главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.
Читать в источнике
Оценить3,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Политика
Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским»
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".
Общество
В Индии объявили об общенациональном карантине
Вводимый общенациональный карантин спасет множество жизней, подчеркнул индийский премьер-министр.
Технологии
Сервис NVIDIA GeForce Now на месяц стал бесплатным в России
Игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA сделали бесплатным на месяц, чтобы поддержать российских геймеров, находящихся в самоизоляции, сообщает пресс-служба GFN.RU.
Общество
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Здоровье
В Склифе открыли корпус для пациентов с подозрением на коронавирус
Два лечебных корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского перепрофилировали и подготовили к приему пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Шоу-бизнес
У Ксении Бородиной начались панические атаки
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Кино
Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Транспорт
РЖД запустят спецпоезд на Украину
Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
Общество
Врачами назван частый симптом коронавируса
Новый симптом – потеря обоняния: полная (аносмия) или частичная (гипосмия), сообщает агентство ENT UK.
Энергетика
Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина
Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Футбол
Беленов раскритиковал уровень комментаторов «Матч ТВ»
Голкипер «Уфы» Александр Беленов раскритиковал уровень действующих российских комментаторов.
Здоровье
Китайские СМИ сообщают о появлении нового смертельного вируса
Авторы Global Times сообщают, что причиной смерти мужчины стал Hantavirus, который журналисты назвали новым смертельным вирусом.
Общество
Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса
Господин Собянин сообщил, что за последние десять дней в Россию из-за рубежа приехал миллион человек и их нужно «осадить, чтобы они посидели дома».
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Общество
В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Общество
Назван средний возраст погибших от коронавируса
Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.
Происшествия
На Сахалине шестеро спасателей подозреваются в даче и получении взяток
Как стало известно ИА Sakh.com, начальник поисково-спасательного отряда имени Полякова (речь о Валентине Желонкине) подозревается в совершении еще нескольких эпизодов получения взяток.
Авто
Группа Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса
ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Технологии
В «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать готовую еду и продукты
Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).
Политика
Чрезвычайное положение Авакова на фоне кризиса. Главные темы соцсетей 24 марта
Политики Украины 23 марта как-то очень слаженно заговорили о возможности введения чрезвычайного положения на Украине в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".