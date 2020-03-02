Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуме поддержали идею пересмотреть стоимость услуг ЖКХ

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в России пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы. На пересмотр стоимости могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи начисляются равномерно на протяжении всего года, а не по общедомовым счетчикам.
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Андрей Исаев
Если произойдет перерасчет стоимости услуг отопления, это будет правильное решение. Хотя его нельзя распространять на все субъекты России, так как везде погодные условия разные. Но там, где он уместен, мы будем его приветствовать.
— Андрей Исаев, российский политикРИА Новости вчера в 16:48
с чего всё началось

Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.
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