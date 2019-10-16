Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей. Соответствующее решение парламентарии приняли на заседании.

В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года

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