Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ комитете Госдумы поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года собираются повысить до 12 тысяч 130 рублей. Законопроект об этом поддержал профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей.
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Профильный комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ

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