Экономика
Российская газетаВ комитете Госдумы поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года собираются повысить до 12 тысяч 130 рублей. Законопроект об этом поддержал профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей.
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Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Что произошло и почему кот сбежал из-под "домашнего ареста", Маргатире Риммар неизвестно.
Российская газета 07:18
Футбол
Ла Лига попросила перенести Эль-Классико из Барселоны в Мадрид
ProstoProSport 08:28
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале
РЕН ТВ вчера в 16:47
Происшествия
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС вчера в 04:28
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards
Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
Salt Mag 05:41
Транспорт
Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли
Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре.
Lenta.ru 08:25
Музыка
На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео
Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИД Мевлютом Чавушоглу.
Коммерсантъ 08:45
Общество
Илон Маск примет участие в бизнес-форуме в Краснодаре
Глава SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск по видеоконференцсвязи примет участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который состоится в Краснодаре.
REGNUM 05:55
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
Грузия выдаст России хакера, подозреваемого в причастности к убийству
Ранее подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище.
РИА Новости 07:24
Политика
Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков
Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Известия 07:35
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Политика
ФСБ предотвратила 39 терактов в России
В 2019 году ФСБ предотвратила 39 терактов в разных регионах России.
Газета.Ru 04:21
Единоборства
Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева
Sportbox.RU вчера в 18:10
Политика
На Украине нашелся первый поддержавший «формулу Штайнмайера» город
Харьковский городской совет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором поддержал «формулу Штайнмайера».
Lenta.ru 08:15
Экономика
ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше
До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
Коммерсантъ 07:43
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Футбол
Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере
Чемпионат 08:35
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота»
Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.
Коммерсантъ 08:11
Общество
Миллиардер потерял $600 млн из-за неудачной шутки о женщинах в США
Основатель американской компании Fisher Investments Кеннет Фишер потерял 600 миллионов долларов из-за неудачной шутки о женщинах.
ФАН 07:24
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года российским автовладельцам запретят эксплуатировать на дорогах только что купленные новые машины без госномеров.
Motor вчера в 07:06
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 14 октября в 07:47