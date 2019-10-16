Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году

В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
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Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года

РБК09:13

Заполнение больничного из МРОТ: образец - 2020

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Госдума одобрила повышение МРОТ с 2020 года

РЕН ТВ04:06

Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТа почти на тысячу рублей

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Новый минимум: после повышения МРОТ могут вырасти цены?

Собеседник13 октября в 17:05
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СК задержал главу администрации Новочеркасска

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Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
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Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

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Со следующего года сотрудники ГИБДД смогут выявлять на дорогах водителей-наркоманов с помощью специальных устройств.
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Происшествия

Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
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Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
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Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
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В Крыму открыли новый вид насекомых

В Крыму обнаружили новый биологический вид насекомых, сообщает пресс-служба Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.
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Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое

Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
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Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске

Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
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Видеоролики из Сирии вызвали возмущение пользователей Twitter Пользователи соцсетей из США обсуждают выложенные в сеть ролики, на которых журналисты российских СМИ изучают спешно брошенную американскими военными базу в Сирии.
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