Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году

В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
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Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года

РБК09:13

Госдума одобрила повышение МРОТ с 2020 года

РЕН ТВ04:06

В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году

РИА Новости04:27

Профильный комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ на 850 рублей

ТАСС04:08

Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТа почти на тысячу рублей

Известия04:45

Заполнение больничного из МРОТ: образец - 2020

Современный Предприниматель14 октября в 09:51

Новый минимум: после повышения МРОТ могут вырасти цены?

Собеседник13 октября в 17:05
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В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
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«Зенит» поздравил вратаря Андрея Лунева с рождением сына

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