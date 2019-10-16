Экономика
Rambler News ServiceВ Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году
В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
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Общество
Новый законопроект о виноградарстве и виноделии внесен в Госдуму
Группа депутатов Госдумы во главе с двумя лидерами фракций - Сергеем Неверовым ("Единая Россия") и Владимиром Жириновским (ЛДПР) - внесла в Госдуму законопроект, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.
ТАСС вчера в 08:49
Технологии
ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России
Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск вчера в 09:00
Политика
Бывший президент Польши назвал Россию прекрасной
Бывший польский президент Лех Валенса заявил, что Россия - прекрасная страна, которая изменилась в лучшую сторону.
Газета.Ru вчера в 22:32
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
Армия и оружие
Bloomberg сравнил действия Эрдогана в Сирии с «крымской весной»
По мнению автора, Эрдоган в Сирии очевидно надеялся на успех в крымском стиле - на постановку всех перед свершившимся фактом.
Znak.com вчера в 21:46
Авто
В России началось производство нового купе-кроссовера Haval F7x
Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:12
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Политика
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 20:22
Происшествия
В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья
РИА Новости вчера в 14:01
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт 15 октября в 09:19
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Московский Комсомолец 15 октября в 12:53
Шоу-бизнес
Лолита решилась на развод с мужем
Bimru.ru вчера в 21:23
Происшествия
В Японии число жертв тайфуна «Хагибис» достигло 77 человек
Число погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна "Хагибис" возросло до 77 человек.
Российская газета вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Происшествия
Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен
Труп пожилой женщины нашли в доме американского актера Рона Эли в округе Санта-Барбара, штат Калифорния.
Lenta.ru вчера в 20:29
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Спорт
Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
ProstoProSport вчера в 16:03
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Культура
Фестиваль Дмитрия Хворостовского в Красноярске открыли «Реквиемом»
АиФ Красноярск вчера в 23:42
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс вчера в 01:21
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости вчера в 18:50
Происшествия
СКР сообщил об обысках по делу ФБК в 30 городах
Следственный комитет подтвердил, что утром 15 октября проходят обыски по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Интерфакс 15 октября в 02:59
Экономика
Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество
Глава РСПП Александр Шохин в срочном порядке пожаловался в Минфин на то, что вступающая в силу с 2020 года поправка позволяет взимать налог с кадастровой стоимости фактически любого недвижимого имущества компаний, в том числе с производственных объектов.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Армия и оружие
Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии
Интерфакс вчера в 10:59
Политика
Сатанистам разрешили собираться в Военно-морской академии США
В Соединенных Штатах сатанистам официально разрешили собираться в элитной Военно-морской академии США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Происшествия
Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку
Блокнот Ростов-на-Дону 15 октября в 15:23
Здоровье
В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
Национальная служба новостей вчера в 07:18