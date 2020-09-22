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Российская газета
Российская газета

Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%

Ранее, напомним, рост акциза в следующем году планировался рост на 4%. В Минфине спрогнозировали, что сверхплановое повышение приведет к увеличению цены пачки сигарет на 20 рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты

Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новости21 сентября в 09:00
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АБН

Госдума одобрила рост акцизов на табак в 2021 году

АБНвчера в 13:24
RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русском21 сентября в 10:10
Российская газета

Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%

Российская газетавчера в 06:24
ТАСС

Мобилизация доходов. Где российское правительство ищет деньги в бюджет

ТАССвчера в 06:45
РБК

В Минфине объяснили резкое повышение акцизов на табак борьбой с курением

РБК21 сентября в 13:34
ИА Красная Весна

Минфин объяснил причину резкого повышения акцизов на табак

ИА Красная Весна21 сентября в 11:56
Телеканал 360°

Эксперт спрогнозировал рост цен на сигареты с повышением акциза

Телеканал 360°вчера в 08:21
Муниципальный вестник Армавира

Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк

Муниципальный вестник Армавиравчера в 05:04

Страховщики отказались работать со строящими «Северный поток-2» судами

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами "Северного потока-2" или "Турецкого потока"»,— сказано в документе.
Коммерсантъ00:56
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Члены религиозной общины на Кубани заказали убийство ее руководителя

Следственные органы в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении двух членов религиозной общины, подозреваемых в организации покушения на убийство по найму ее руководителя.
ТАССвчера в 11:05
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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