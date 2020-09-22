В Госдуме одобрили рост акцизов на сигареты на 20%
Смотрите также
Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния
Три человека стали жертвами ДТП с погрузчиком под Красноярском
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах
В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Инновационому парку могут сохранить и даже расширить льготы
Жириновский ожидает распада США
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Максим Галкин показал свой завтрак с детьми-школьниками
В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах
По сравнению с действующими ставками в 2021 году ставки акцизов на табачную продукцию вырастут на 20%. Данный законопроект прошел второе чтение в Госдуме. На следующем заседании 23 сентября планируется третье чтение.В источнике
С чего всё началось
Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты
Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новости21 сентября в 09:00
Подробнее о событии
Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк
Муниципальный вестник Армавиравчера в 05:04