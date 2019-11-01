Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник 5 ноября приняли в первом чтении законопроект о создании в России вытрезвителей. Полномочиями по организации таких учреждений предложено наделить регионы.
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании 5 ноября приняла в первом чтении законопроект
, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители.
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