с чего всё началось

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник 5 ноября приняли в первом чтении законопроект о создании в России вытрезвителей. Полномочиями по организации таких учреждений предложено наделить регионы.

В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях

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