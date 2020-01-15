Кандидатура внесена для дачи согласия в Государственную Думу. Мы не откладываем этот вопрос, считаем правильным обсудить кандидатуру, что и было сделано: оперативно собрали всех руководителей политических фракций Государственной Думы, встреча состоялась с Михаилом Владимировичем Мишустиным.

По словам спикера Госдумы, 16 января в 9:00 кандидат на пост премьер-министра России встретится с думскими фракциями. Депутатам Михаила Мишустина представит полномочный представитель президента Гарри Минх.

Спикер Госдумы Володин встретился с кандидатом в премьеры Мишустиным

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