Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Спикер Госдумы Володин встретился с кандидатом в премьеры Мишустиным

По словам спикера Госдумы, 16 января в 9:00 кандидат на пост премьер-министра России встретится с думскими фракциями. Депутатам Михаила Мишустина представит полномочный представитель президента Гарри Минх.
Читать в источнике
Комментировать117
Вячеслав Володин
Кандидатура внесена для дачи согласия в Государственную Думу. Мы не откладываем этот вопрос, считаем правильным обсудить кандидатуру, что и было сделано: оперативно собрали всех руководителей политических фракций Государственной Думы, встреча состоялась с Михаилом Владимировичем Мишустиным.
— Вячеслав Володин, российский политикТелеканал 360° 13:42

Подробнее о событии

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

РИА Новости16:10

Председатель ГД: Михаил Мишустин способен решить задачи, поставленные Президентом РФ

Государственная Дума РФ14:00

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства

ТАСС16:01

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января

RT на русском11:41

Спикер Госдумы раскрыл подробности встречи с Мишустиным

Известия13:22

Володин сообщил детали разговора с Мишустиным накануне его утверждения

РБК13:12

Володин рассказал о встрече с Мишустиным перед его утверждением

Интерфакс14:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 21:53, Ашберн
Политика

Путин предложил Медведеву новую должность

Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
Газета.Ru 13:46
Интернет

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Коммерсантъ 17:02
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

RT на русском 03:05
Технологии

Microsoft перестала поддерживать Windows 7

Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Би-порт вчера в 02:39
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Ведомости 15:49
Происшествия

В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек

Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.
ТАСС 21:47
Экономика

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
REGNUM 16:27
Общество

Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию, потребуется в 400-500 млрд рублей в год.
Комсомольская правда 10:13
Общество

Полуфинал конкурса «Лидеры России-2020» стартовал во Владивостоке

Дальневосточный этап конкурса управленцев "Лидеры России - 2020" стартовал во Владивостоке, сообщает Интерфакс.
Российская газета 01:55
Происшествия

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 19:06
Шоу-бизнес

4-летняя дочь Ксении Бородиной сбрила себе бровь

Нередко в кадр попадают и дочери звезды «Дома-2» — 10-летняя Маруся и 4-летняя Теона.
Woman.ru 12:53
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 21:31
Армия и оружие

Израиль нанес удары по целям ХАМАС после обстрела из сектора Газа

Росбалт 17:40
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM 18:40
Экономика

Количество банкротств россиян выросло почти на 57% в 2019 году

Число банкротов в России выросло почти на 57% в 2019 год.
Якутия 24 13 января в 18:33
Политика

Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Интерфакс 04:52
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Кино

Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ

Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Ревизор.ру вчера в 23:25
Наука

Журналы отзывают научные статьи из-за скандального расследования РАН

Российские академические журналы отзывают более 800 научных статей после расследования случаев недобросовестной публикации, сообщает Znak.com.
МР7.ру 13 января в 23:50
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор рекомендует россиянам по возможности избегать многолюдных мест или носить медицинскую маску и соблюдать ряд правил, чтобы не подхватить вирус.
РИА Новости 21:46
Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
РИА Новости 13:07
Общество

Путин предложил доплачивать классным руководителям по 5 тыс. рублей

Владимир Путин предложил доплачивать классным руководителям в российских школах по 5 тыс. руб. в месяц.
ТВК 05:53
Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
КиноПоиск 03:10
Политика

Американские СМИ оценили предложенные Путиным поправки в Конституцию

Американские СМИ в среду, 15 января, начали комментировать инициативы президента России Владимира Путина по изменению Конституции, озвученные во время послания Федеральному собранию.
Известия 14:30
Футбол

Чистая прибыль 700 европейских клубов в 2018 году составила €140 млн

Чистая прибыль 700 клубов высших футбольных дивизионов Европы составила 140 миллионов евро в 2018 финансовом году, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 18:34
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.
РИА Новости вчера в 20:06
Политика

Американский политолог сравнил Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном

Президент России Владимир Путин не уйдет на покой после окончания президентского срока, как первый президент США Джордж Вашингтон, а продолжит быть лидером страны и после ухода с поста главы государства, возможно, в неформальном качестве, считает американский политолог Уильям Померанц.
РИА Новости 15:16
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости 14:30
Здоровье

Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы

Немецкий врач-онколог выделила и назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Ugpressa.ru вчера в 03:31
Общество

Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале

Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
BFM.ru 20:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное