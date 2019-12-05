Общество
RT на русскомВ Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО
Тарифы на ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна индексация на уровень инфляции. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось
После отказа от жесткого законопроекта Минфина о так называемой либерализации ОСАГО идею подхватили депутаты Госдумы, новым законопроектом они предложили дать страховщикам возможность устанавливать россиянам индивидуальные тарифы, вызвавший споры территориальный коэффициент уже не будет отменен, как планировалось ранее.Известиявчера в 05:35
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Медведев оценил возможность закрытия YouTube в России
Российский премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в интервью российским телеканалам, заявил, что никто в России не собирается закрывать сервис YouTube.
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Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
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Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
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Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
Политика
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Глава украинской НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев дал свои показания сотрудникам федеральной прокуратуры в Нью-Йорке по делу личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и двух его партнеров по бизнесу.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Общество
Объявлен главный цвет 2020 года
Ранее в феврале вице-президент Pantone Лори Прессман (Laurie Pressman) предсказала, что главным цветом 2020 года станет синий.
Здоровье
Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены
Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Фигурное катание
Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Политика
Лукашенко рассказал об антибелорусском давлении на Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение.
Шоу-бизнес
Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа»
Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм, где предстал перед публикой в образе бывшего советского лидера Иосифа Сталина и назвал журналиста Владимира Познера «врагом России», который хочет, чтобы страна вымерла.
Политика
Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети
Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.
Политика
Die Welt назвала нового главного противника НАТО
Немецкая газета Die Welt назвала нового главного противника НАТО, сообщает портал "Известия".
Авто
Новые штрафы введут для водителей с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года для российских водителей появятся новые штрафы.
Происшествия
Часть, где служил Шамсутдинов, будет расформирована
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на нефтестанции в Татарстане
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло уже около года принимает гормоны, готовясь к операции по смене пола.