После отказа от жесткого законопроекта Минфина о так называемой либерализации ОСАГО идею подхватили депутаты Госдумы, новым законопроектом они предложили дать страховщикам возможность устанавливать россиянам индивидуальные тарифы, вызвавший споры территориальный коэффициент уже не будет отменен, как планировалось ранее.

с чего всё началось

Тарифы на ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна индексация на уровень инфляции. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО

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