Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО

Тарифы на ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна индексация на уровень инфляции. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось

Золотой полис: стоимость ОСАГО может вырасти на 30%

После отказа от жесткого законопроекта Минфина о так называемой либерализации ОСАГО идею подхватили депутаты Госдумы, новым законопроектом они предложили дать страховщикам возможность устанавливать россиянам индивидуальные тарифы, вызвавший споры территориальный коэффициент уже не будет отменен, как планировалось ранее.
Известиявчера в 05:35

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В Госдуме опровергли сообщения о подорожании ОСАГО

РИА Новости04:34

В Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО

RT на русском03:17

В Госдуме опровергли повышение тарифов ОСАГО на 30 процентов

Lenta.ru03:58

В Госдуме опровергли подорожание ОСАГО на 30%

Российская газета03:44

В Госдуме уверили, что ОСАГО не подорожает на 30%

Телеканал 360°03:29

Глава профильного комитета Госдумы опроверг повышение стоимости ОСАГО на 30%

Коммерсантъ04:10

В Госдуме назвали «вбросом» информацию о подорожании ОСАГО на 30%

ТАСС03:04
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Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
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Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при

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