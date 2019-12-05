После отказа от жесткого законопроекта Минфина о так называемой либерализации ОСАГО идею подхватили депутаты Госдумы, новым законопроектом они предложили дать страховщикам возможность устанавливать россиянам индивидуальные тарифы, вызвавший споры территориальный коэффициент уже не будет отменен, как планировалось ранее.

с чего всё началось

Как утверждает Аксаков, ОСАГО может подорожать максимум на 4%, то есть в рамках уровня инфляции. Парламентарий высказал предположение, что слухи о существенном росте тарифов связаны с проходящими в Госдуме слушаниями по ОСАГО.

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