Политика
News.ruВ Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США. Мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана.
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в Госдуме осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолет, но понимают, что США спровоцировали их на удар.РИА Новости04:30
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