Политика
REGNUMВ Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
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Опять политическая конъюнктура берёт верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига.
— Франц Клинцевич, российский политикRT на русском 08:08
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Армия и оружие
В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет
США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.
РБК 18:56
Экономика
Власти назвали Грефу условия для поддержки Антипинского НПЗ
«На совещании в Белом доме с участием главы Сбербанка Германа Грефа и владельца „Сафмара“ Михаила Гуцериева решено создать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть, который может принести до 100 млрд руб. среднему российскому НПЗ в течение десяти лет», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в федеральном кабмине.
URA.Ru 20:11
Наука
Теплопроводность кристаллов и стекол объяснили единой теорией
Физики разработали новый теоретический подход, который позволяет единообразно объяснить явление теплопроводности в кристаллах, поликристаллических твердых телах, сплавах и стеклах.
N+1 вчера в 19:38
Политика
Аксенов объяснил детям езду с Путиным на мотоцикле без шлема в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его поездка с президентом РФ Владимиром Путиным на мотоцикле без шлема во время байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения.
Известия 17:31
Авто
Bentley Bentayga Hybrid появится в конце этого года
Исключительно на электротяге Bentley Bentayga Hybrid может проехать около 50 километров пути и развивать максимальную скорость 135 км/ч.
32CARS.ru 09:35
Общество
Бывшую первую леди Гондураса осудили за мошенничество
Верховный суд Гондураса приговорил Росу Элену Бонилью де Лобо, бывшую первую леди страны, к 58 годам тюремного заключения, сообщает издание Prensa.
РИА Новости 18:57
Политика
Абэ рассказал о миллиардных инвестициях Японии в Дальний Восток
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что инвестиции его страны в экономику Дальнего Востока уже составили свыше 15 млрд долларов.
Экономика сегодня 18:52
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан
Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.
Вести.Ru 14:59
Технологии
Почти 420 млн номеров пользователей Facebook утекли в Сеть
Незащищенный сервер содержал личные данные пользователей со всего мира, в том числе даты рождения, пол, страны, родные города, ID профилей.
Телеканал 360° 20:19
Политика
Власти Испании заявили о сокращении потока мигрантов из Африки
"Для сдерживания роста наплыва мигрантов к испанским берегам поддержка и активное сотрудничество со стороны марокканских властей оказалось незаменимым", - продолжил министр.
ТАСС 18:07
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Политика
Лавров сообщил, что демократы США вновь разыгрывают «российскую карту»
Лавров сообщил, что демократы США продолжают «с остервенением» искать якобы имеющиеся связи их президента Дональда Трампа с Москвой перед предстоящими выборами, даже несмотря на отсутствие доказательств подобной теории, которые пыталась выявить комиссия бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.
NewInform 17:27
Здоровье
Российско-японский медцентр начнут строить в Хабаровске в конце года
Центр превентивной медицины и диагностики по соглашению между РЖД и японской компанией Marubeni начнут строить в Хабаровске в конце 2019 года.
ТАСС 04:36
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Путин поручил доплачивать оказывающим первичную помощь медикам
Медиками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, считаются врачи скорой помощи и поликлиник, акушеры, фельдшеры и санитары.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Экономика
Неформальная занятость россиян резко выросла во втором квартале
Во втором квартале 2019 года число россиян, которые заняты в неформальном секторе экономики, достигло 15,25 млн человек.
Коммерсантъ 18:27
Футбол
Президент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу
Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом.
Спорт-Экспресс 20:37
Футбол
Стало известно, зачем экс-форвард «Рубина» Жонатас прилетел в Москву
ProstoProSport 15:35
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru 01:14
Общество
Этим знакам зодиака повезет этой осенью
Каких хороших перемен ожидать по гороскопу с 1 по 30 сентября, рассказали астрологи.
Московский Комсомолец 02 сентября в 00:46
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Политика
Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине
Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Футбол
Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара
Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.
Sport24.ru 12:44
Политика
Лавров оценил ситуацию в международных отношениях: Со дна постучали
Международные отношения продолжают "стабильно осложняться", и этот процесс не удаётся остановить.
Life.ru 12:40