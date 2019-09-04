Опять политическая конъюнктура берёт верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига.

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Политика Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.

Происшествия В Ставрополье обнаружены тела пилотов разбившегося самолета Су-25 Пилоты самолета Су-25УБ, который в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию, погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру по Южному федеральному округу.

Происшествия На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".

Политика Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.

Шоу-бизнес Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".

Здоровье Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.

Политика Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.

Экономика На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.

Политика Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.

ЖКХ Шумков предложил создать открытый рейтинг управляющих компаний Кургана Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил создать открытый рейтинг управляющих компаний столицы региона, чтобы жители могли выбирать себе структуру по обслуживанию дома, ориентируясь на понятные критерии работы, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

Общество Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.

Политика Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.

Политика США расширили санкции в отношении Ирана Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика Джонсон отказался от борьбы с законопроектом о переносе Brexit Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном решило не противодействовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с ЕС, лорды успеют принять его в пятницу, заявил член палаты от лейбористов Филип Хант.

Кино Главные премьеры недели в России по версии «Газеты.Ru» "Работа без авторства" (" Werk ohne Autor"); Флориан Хенкель фон Доннерсмарк Спустя год после мировой премьеры в России стартует показ немецкой картины "Работа без авторства".

Здоровье Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Единоборства Стало известно, какой гонорар получит Нурмагомедов за бой с Порье По словам отца бойца, гонорар в три раза превысит сумму, полученную за бой с ирландцем Конором Макгрегором, и составит шесть миллионов долларов.

Политика В Кремле согласились с проверкой единоросса Метельского В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы единороссом Андреем Метельским.