Опять политическая конъюнктура берёт верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига.

Скандальные заявления МИД Болгарии о роли СССР в освобождении Европы от нацизма вызвали бурную реакцию среди политиков и общественности. Бывший министр внутренних дел Болгарии и глава партии "Альтернатива за болгарское возрождение" (АБВ) Румен Петков назвал это "безумием".

Экономика В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Гаджеты Ноутбук Acer Swift 5 стал самым легким в мире Компания Acer в рамках выставки IFA 2019 представила серию новых ноутбуков Swift 5.

Происшествия В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.

Политика Лавров сообщил, что демократы США вновь разыгрывают «российскую карту» Лавров сообщил, что демократы США продолжают «с остервенением» искать якобы имеющиеся связи их президента Дональда Трампа с Москвой перед предстоящими выборами, даже несмотря на отсутствие доказательств подобной теории, которые пыталась выявить комиссия бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.

Политика Эрдоган высказался о ядерном оружии Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что Анкара не стремится к обладанию ядерным оружием.

Гаджеты Google официально выпустила Android 10 После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.

Политика В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Политика Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.

Происшествия Российские туристы задержали в Италии уличного вора Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.

Авто Тюнеры построили уникальный Ford Mustang GT Tickford Trans-Am Тюнеры из ателье Tickford построили уникальный Ford Mustang GT Tickford Trans-Am Специалисты австралийского тюнинг-ателье Tickford построили уникальный проект в стиле легендарного Ford Mustang BOSS 302 Trans-Am 1969.

Политика Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.

Политика Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны Президент США Дональд Трамп поздравил (!) Польшу в ответ на предложение журналистов сказать что-то стране, в которой в эти дни проходят памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Наука У побережья Хоккайдо нашли новый вид китов Ученые из японских университетов и Национального музея естественной истории США выяснили, что кит, который китобои острова Хоккайдо называли Kurotsuchikujira, на самом деле представляет собой новый вид китов рода плавунов.

Политика Соловьев предрек новые войны на Украине Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".

Политика Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным Бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.

Общество Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.

Экономика Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов» Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.

Игры Valve изменит дизайн библиотеки Steam Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.

Политика Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Политика В ЕС согласовали продление антироссийских санкций Постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев.

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Армия и оружие В Эстонии нашли секретную базу спецназа США На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.