Происшествия

Газета.RuГазета.RuПесков ответил на вопрос о возвращении смертной казни

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о возможности возвращения в стране смертной казни, передает ТАСС. Он ответил, что в Кремле это не обсуждают.
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Евгений Примаков
Уверен, что следствие будет проведено, и это будет наказано по закону. Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству.
— Евгений Примаков, российский журналистvtomske.ru 01:55

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