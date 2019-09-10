Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаВ Госдуме открывается осенняя сессия

Школы ждут большие изменения Горячее питание для учеников младших классов будет бесплатным, а учителей разгрузят от непомерной бумажной отчётности — соответствующие законопроекты готовятся к внесению в осеннюю сессию Госдумы.
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Володин предложил депутатам сосредоточиться на принятии законов прямого действия

ТАСС08:55

В Государственной Думе открылась осенняя сессия

Государственная Дума РФ06:00

Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Российская газета07:10

Володин призвал учитывать ГЧП при формировании федерального бюджета

REGNUM05:39

В.Володин призвал депутатов разрабатывать больше законопроектов прямого действия

Агентство Москва05:30

В Госдуме открылась осенняя сессия

Саратов 2405:49

Приоритетом Госдумы станут законы прямого действия

Парламентская газета09:17
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Piter.tv 09:53
Происшествия

Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Политика

Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.
Вести.Ru 08:21
Происшествия

В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре

Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 10:59
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Спорт

Шубенков стал вторым в беге на 110 м во встрече сборных Европы и США

РИА Новости 12:26
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Авто

Кроссовер с 48-дюймовым дисплеем собрал 50 000 предзаказов

Второй экран диагональю семь дюймов разместился на рулевом колесе, а на подлокотнике нашлось место для еще одного 8-дюймового планшета.
Quto.ru 11:00
Шоу-бизнес

Следственный комитет заинтересовался смертью Элины Быстрицкой

Экспресс газета 12:38
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Происшествия

В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийствах охранников

В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и серии разбойных нападений на инкассаторов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
РИА Новости 12:37
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Общество

«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Кино

Эдди Мёрфи встретился с героиней «Золотого ребёнка» спустя 33 года

Голливудский актёр Эдди Мёрфи увиделся с исполнительницей роли маленького Будды в фильме «Золотой ребёнок» спустя 33 года после съёмок.
News.ru 02:34
Политика

Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением

Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия

В Нижегородской области загорелся ангар с ГСМ

Ангар для хранения горюче-смазочных материалов загорелся в Богородском районе Нижегородской области.
Вести.Ru 12:26
Политика

Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину

Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Единоборства

Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре

Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Политика

«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Экономика

Автовладельцы подали финомбудсмену рекордное число обращений по ОСАГО

Автовладельцы в августе направили финансовому уполномоченному рекордное число обращений - свыше 13,2 тысячи.
Российская газета 06:20
Политика

Надежда Савченко стала официально безработной

Герой Украины, депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, ищет работу.
Вести.Ru вчера в 16:01
Армия и оружие

МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США

Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Происшествия

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

Российская газета вчера в 16:10
Армия и оружие

ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.
РИА Новости вчера в 02:24
Политика

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Политика

В Кремле рассказали о вывезенном из России «американском шпионе»

Вчера телеканал CNN заявил, что ЦРУ вывезло из России своего агента, являвшегося одним из самых высокопоставленных чиновников в российском правительстве.
RuNews24.ru 08:10
Политика

100 депутатов Верховной рады вызвали на допрос по делу Порошенко

Пётр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, которыми занимается Государственное бюро расследований.
Говорит Москва 11:47
Общество

Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой

Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
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