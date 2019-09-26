В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов назвали привлекательным предложение узаконить профессию «домохозяйка» и ежемесячно делать таким женщинам выплаты в размере прожиточного минимума, но выразили сомнение, что эту инициативу удастся реализовать.

с чего всё началось

Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка»

Экономика Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК АО «Первый канал», как следует из документа, в следующем году может получить традиционную компенсацию расходов на трансляцию своего сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек и субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей.

Политика Лукашенко заявил, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт навсегда Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия вряд ли вернет Крым Украине.

Футбол Матч «Локомотив» – «Зенит»: 2019 год обещает напряженную борьбу Футбол «Локомотив» «Зенит»: берегли силы ради РФПЛ В сезоне 2019/2020 всех любителей российского футбола ожидает, наверное, самое интересное и насыщенное противостояние за чемпионство.

Политика Лавров встретился с бывшим госсекретарём США Киссинджером Глава российского МИД Сергей Лавров в рамках участия в Генеральной ассамблее ООН посетил бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

Футбол Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото в одном бикини Известная украинская певица Настя Каменских выложила в своем Instagram-аккаунте фото в бикини.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Столтенберг сообщил о разговоре с Зеленским о вступлении в НАТО Позиция НАТО по вопросу о сроках включения Украины в состав Североатлантического альянса не изменилась.

Экономика В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Наука ЭКО и ИКСИ могут быть причиной повышенного риска рака простаты Шведские специалисты провели исследование, по итогам которого оказалось, что в случае использования вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), использующихся для желающих стать отцами мужчин, повышается риск развития онкологии простаты.

Кино Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене» Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Общество До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тыс. россиян До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия» .

Шоу-бизнес Брэд Питт после развода с Джоли закрутил роман с целительницей Брэд Питт завел новую даму сердца. Ею стала 50-летняя целительница и дизайнер ювелирных изделий Сэт Хари Халса.

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Политика Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Армия и оружие Россия отказалась считать США миролюбивой страной 2 августа стало известно, что США усилили свой контингент в Сирии, несмотря на объявленный вывод войск.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Наука В чайных пакетиках нашли миллиарды частиц пластика Ученые заявили, что чайные пакетики являются одним из главных источников полимерных частиц, которые через сточные воды попадает в Мировой океан.

Общество В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.

Экономика Опубликован проект бюджета России до 2022 года Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Политика В Польше назвали трагедией работу «Газпрома» Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.

Музыка Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».