Общество
Газета.RuВ Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка»
Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
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В Госдуме назвали инициативу начислять трудовой стаж домохозяйкам привлекательной, но вряд ли выполнимой
В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов назвали привлекательным предложение узаконить профессию «домохозяйка» и ежемесячно делать таким женщинам выплаты в размере прожиточного минимума, но выразили сомнение, что эту инициативу удастся реализовать.Агентство Москва01:20
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