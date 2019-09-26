В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов назвали привлекательным предложение узаконить профессию «домохозяйка» и ежемесячно делать таким женщинам выплаты в размере прожиточного минимума, но выразили сомнение, что эту инициативу удастся реализовать.

с чего всё началось

Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка»

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