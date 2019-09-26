Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка»

Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
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В Госдуме назвали инициативу начислять трудовой стаж домохозяйкам привлекательной, но вряд ли выполнимой

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов назвали привлекательным предложение узаконить профессию «домохозяйка» и ежемесячно делать таким женщинам выплаты в размере прожиточного минимума, но выразили сомнение, что эту инициативу удастся реализовать.
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В Госдуме назвали привлекательной идею узаконить профессию «домохозяйка»

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В Госдуме назвали идею узаконить профессию «домохозяйка» привлекательной

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В Госдуме назвали инициативу начислять трудовой стаж домохозяйкам привлекательной, но вряд ли выполнимой

Агентство Москва01:20
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
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В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

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Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
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