В Госдуме ответили Лебедеву, назвавшему «Родину-мать» уродской
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Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Никита Березин раскритиковал в беседе с телеканалом "360" высказывание дизайнера Артемия Лебедева, который назвал монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским".В источнике
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Депутат раскритиковал Лебедева, посчитавшего монумент «Родина-мать» «уродским»
Московский Комсомолец22:24