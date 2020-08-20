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РИА Новости
РИА Новости

В Госдуме ответили Лебедеву, назвавшему «Родину-мать» уродской

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Никита Березин раскритиковал в беседе с телеканалом "360" высказывание дизайнера Артемия Лебедева, который назвал монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским".В источнике
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Блокнот Волгоград

«Артемий Лебедев это кто?»: волгоградцы спустили с небес на землю раскритиковавшего "Родину-мать" дизайнера

Блокнот Волгоград23:05
Волгоградская правда

Волгоградцы возмущены грубостью Лебедева в адрес «Родины-матери»

Волгоградская правдавчера в 12:29
РИА Новости

В Госдуме ответили Лебедеву, назвавшему «Родину-мать» уродской

РИА Новости20:48
Телеканал 360°

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродливой. И утонул в пучине хейта

Телеканал 360°17:52
Московский Комсомолец

Депутат раскритиковал Лебедева, посчитавшего монумент «Родина-мать» «уродским»

Московский Комсомолец22:24
V1.ru

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» Волгограда уродливой хренью

V1.ruвчера в 09:15
СоцИнформБюро

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» «уродской хренью»

СоцИнформБюровчера в 06:11

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» на турнире в Казани

Магнитогорский «Металлург» одержал первую победу в Кубке чемпионов, обыграв уфимский «Салават Юлаев» со счётом 5:4. В начале первого периода Сергей Плотников вывел «Магнитку» вперёд, реализовав численное большинство.
Чемпионатвчера в 08:30

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ", - говорится в релизе.
РИА Новости02:35

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Крупнейшие компании во главе с «Роснефтью» считают, что предложенная Минфином корректировка налога на дополнительный доход (НДД) и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за десять лет приведет к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест.
Коммерсантъвчера в 18:33
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