Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России

Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Читать в источнике
Комментировать614
с чего всё началось
Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и СССР, продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами, заявил
 председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении.
Коммерсантъ00:55

Подробнее о событии

В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России

Газета.Ru11:58

Территориальные претензии Эстонии осудили в России

News.ru10:06

В Госдуме ответили на заявление о территориальных претензиях Эстонии к России

Известия05:29

В Госдуме ответили на притязания Эстонии на земли России

Московский Комсомолец06:17

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

РБК05:50

В России ответили на территориальные претензии Эстонии

РИА Новости09:24

Председатель парламента Эстонии назвал Тартуский мирный договор с РСФСР действующим

Интерфаксвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Армия и оружие

США взяли ответственность за гибель еще 12 мирных жителей в Сирии

Штаб коалиции по борьбе с террористами в Сирии опубликовал очередной отчет о жертвах среди мирного населения, признав гибель 12 гражданских лиц, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центрального командования ВС США.
Аргументы и Факты 12:29
Единоборства

Глава UFC: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова

News.ru 08:20
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Политика

Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию

Газета.Ru 11:11
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
Что происходит 30.12.19 в 14:47
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

В центре Петербурга горящий мужчина упал с крыши на женщину

Охваченный огнем мужчина упал с крыши трехэтажного дома в центре Петербурга вечером 2 января. Падение пришлось на проходившую мимо женщину.
REGNUM 12:42
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

Ревизор.ру 07:52
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Армия и оружие

Глава Пентагона пригрозил Ирану жестким ответом на угрозу военным США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США жестко отреагируют на любую угрозу американским военнослужащим в Ираке или другой стране со стороны Ирана или подконтрольных ему сил.
РЕН ТВ 11:52
Общество

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Российская газета 06:56
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
РБК вчера в 13:04
Энергетика

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политическая Экспертиза вчера в 02:38
Космос

Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну

N+1 30.12.19 в 19:02
Экономика

Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 10:24
Политика

Британский журнал признал Крым территорией России

Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Известия 12:39
Происшествия

Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 10:15
Энергетика

На Украине стали действовать новые цены на газ для населения

С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 09:19
Происшествия

Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net.
Lenta.ru 09:31
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
РИА Новости 31.12.19 в 00:00
Политика

Новое правительство Австрии выступило за смягчение санкций против РФ

Вновь сформированное правительство Австрии, в которое вошли Австрийская народная партия Себастьяна Курца и - впервые в новейшей истории республики - "Зеленые", представило в четверг программу на ближайшие четыре года.
Российская газета 12:16
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Известия 06:45
Хоккей

Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

Сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
RT на русском 11:42
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:10
Происшествия

В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги

По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
РИА Новости 05:45
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Происшествия

В МВД назвали популярные у карманников места для краж

МВД России предупредило россиян о самых популярных у карманников местах для краж.
Журналистская правда 04:30
Авто

Если ли смысл сейчас устанавливать на автомобиль газ?

Автомобильные эксперты рассказали, стоит ли российским водителям устанавливать на свои машины газовое оборудование.
Car.ru 31.12.19 в 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное