Политика
Газета.RuВ Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России
Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Читать в источнике
Оценить1046
с чего всё началось
Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и СССР, продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами, заявил председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении.Коммерсантъ00:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Председатель парламента Эстонии назвал Тартуский мирный договор с РСФСР действующим
Интерфаксвчера в 14:59
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Армия и оружие
США взяли ответственность за гибель еще 12 мирных жителей в Сирии
Штаб коалиции по борьбе с террористами в Сирии опубликовал очередной отчет о жертвах среди мирного населения, признав гибель 12 гражданских лиц, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центрального командования ВС США.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Политика
Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Происшествия
В центре Петербурга горящий мужчина упал с крыши на женщину
Охваченный огнем мужчина упал с крыши трехэтажного дома в центре Петербурга вечером 2 января. Падение пришлось на проходившую мимо женщину.
Армия и оружие
Глава Пентагона пригрозил Ирану жестким ответом на угрозу военным США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США жестко отреагируют на любую угрозу американским военнослужащим в Ираке или другой стране со стороны Ирана или подконтрольных ему сил.
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Космос
Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
Экономика
Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Политика
Британский журнал признал Крым территорией России
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО
Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
Политика
Новое правительство Австрии выступило за смягчение санкций против РФ
Вновь сформированное правительство Австрии, в которое вошли Австрийская народная партия Себастьяна Курца и - впервые в новейшей истории республики - "Зеленые", представило в четверг программу на ближайшие четыре года.
Хоккей
Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею
Сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Происшествия
В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги
По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Происшествия
В МВД назвали популярные у карманников места для краж
МВД России предупредило россиян о самых популярных у карманников местах для краж.
Авто
Если ли смысл сейчас устанавливать на автомобиль газ?
Автомобильные эксперты рассказали, стоит ли российским водителям устанавливать на свои машины газовое оборудование.